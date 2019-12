Zuckerberg defiende la postura de permitir publicidad política falsa en Facebook

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió hoy la postura de su empresa de no limitar la circulación de publicidad política basada en falsedades al señalar que "es importante que la gente pueda ver por sí misma lo que dicen los políticos", un argumento que el empresario sostiene pese a los fuertes cuestionamientos.



"Creo que en una democracia es realmente importante que la gente pueda ver por sí misma lo que dicen los políticos, para que puedan emitir sus propios juicios", afirmó el creador de la red social más popular del mundo.



"No creo que una empresa privada deba censurar a los políticos o las noticias", continuó, en una entrevista difundida hoy por la cadena estadounidense de telvisión CBS.



De esa forma, Zuckerberg volvió a marcar posición sobre un tema cuestionado desde que a finales de septiembre Facebook anunciara que no aplicará su política de chequeo de datos -el programa que revisa los posteos cuestionados para determinar si se trata de información falsa o verídica- en el caso de los anuncios políticos.



En declaraciones previas, el joven empresario había dicho que su compañía no debe erigirse como un árbitro del debate político, sino promover la "libertad de expresión irrestricta".



Esa decisión ha recibido críticas de especialistas y de dirigentes, en particular de políticos y precandidatos del partido demócrata estadounidense, en plena campaña para las presidenciales de 2020.



Figuras como Hillary Clinton, Bernie Sanders y Elizabeth Warren (quien ha hecho de la lucha contra las plataformas tecnológicas uno de los ejes de su campaña), se han expresado en contra, dada la capacidad de la plataforma de influir en el debate político.



Lo que cuestionan no es la libertad de que los políticos publiquen lo que quieran, sino el hecho de que la red social les permita pagar para difundir a escala masiva mensajes con falsedades evidentes.



Pese a la claridad del punto, el empresario insistió hoy en que "las personas deberían poder juzgar por sí mismas el carácter de los políticos".



Consultado si considera que es lo mismo garantizar la libertad de expresión que pagar por difundir una expresión, respondió de forma evasiva que es "un tema muy complejo, y mucha gente tiene muchas opiniones diferentes".



"Al final del día, creo que en una democracia, la gente debería poder ver por sí misma lo que dicen los políticos", insistió.