“Acá hay continuidad, por eso hemos crecido y logramos bajar el desempleo”

Luego de haber jurado por segunda vez para gobernar la provincia durante los próximos cuatro años, Sergio Uñac, dialogó con DIARIO HUARPE y repasó los objetivos que tiene por delante. Explicó por qué le dio continuidad a los ministros de su gabinete, habló sobre la designación de Alberto Hensel como secretario de Minería de Nación y de los rumores que indicaban que José Luis Gioja le jugó en contra. También adelantó que harán todo el esfuerzo necesario para continuar apoyando al sector privado de San Juan con créditos a tasas subsidiadas y aclaró que no puede haber una salvación provincial sin el apoyo y acompañamiento de un gestión nacional.

En el Gabinete sólo hizo cambios obligados ¿Por qué?

-Hay dos cuestiones a analizar. Primero que yo evalué la gestión de cada uno de ellos y han demostrado capacidad, pero también mucha honestidad y para mí eso es absolutamente importante. En segundo lugar, la sociedad votó que este Gobierno pueda continuar y yo estoy cambiando casi el 40% de mi gabinete, es cierto que lo hago porque ocuparan otras tareas para las que fueron elegidos por el voto, pero la idea es no arrancar de cero ya que quiero darle tiempo a quienes llegan para que puedan ponerse al tanto de la función. De todas formas yo hable de que vamos a realizar una revisión si todo anda muy bien al segundo año de gestión, aunque si es necesaria la revisión la haremos mañana mismo.

¿Les pidió a los ministros que siguen que aplaquen las internas en sus ministerios?

-Las internas son algo propio y natural de esta actividad, pero yo pedí que ninguna diferencia organizativa o de forma puede cambiar el objetivo que es trabajar por el bienestar de los sanjuaninos.

Medios nacionales publicaron que José Luis Gioja operó para que Hensel no sea secretario de Minería ¿Le dio crédito a estas versiones? ¿Hubo algo de esto?

-Yo no tengo porque dar crédito a nada, no me consta y yo mido estas cuestiones por el resultado. Lo más importante es que el resultado fue positivo, que una persona que dentro de mi Gobierno ayudó a poner en caja la minería, que reconstruyó la licencia social, que trabajo por el desarrollo económico, por el empleo, pero sin descuidar la sustentabilidad ambiental fue designada. Eso es lo que el presidente Alberto Fernández consideró y esto motivó que el resultado sea positivo. Lo demás queda como una anécdota.

¿Puede decirse entonces que usted le ganó la pulseada a Gioja?

-No, nunca lo miré como una pulseada. Si me interesaba que San Juan, en un área donde en verdad nos hemos destacado, pueda poner al servicio de un país y la actividad economía a la mejor gente.

¿Qué gana San Juan con Hensel como Secretario de Minería?

-Se dijo que Vaca Muerta y la Minería deben ser los nuevos ejes del desarrollo, que se deben sumar al turismo, a las energías renovables que tenemos en San Juan, a la agricultura con la soja, y nosotros tenemos experiencia de haber podido sortear situaciones que parecían difíciles. Terminamos convirtiendo un problema en una oportunidad. Esto es lo que gana el país con que vaya alguien de San Juan y por supuesto esto posiciona de la mejor manera a la provincia.

¿Por el apoyo que le han dado a la actividad usted y Hensel, si vuelven las retenciones quedan expuestos?

-No. Eso está en el marco de políticas macroeconómicas vinculadas a la necesidad tributaria y fiscal del país y no veo que esto sea así. Nosotros acompañaremos lo que el presidente Alberto Fernández decida, teniendo en cuenta que el Estado Nacional está en una situación absolutamente delicada y de eso debemos salir con el esfuerzo de todos.

¿Para esta segunda gestión cuál será su primera medida económica?

-No habrá una medida. Seguiremos con la línea que hemos venido tomando, con un Estado presente, un Estado que articuló las necesidades de la sociedad, un Estado que no le dio la espalda al sector privado. Acá hay continuidad, por eso hemos crecido y logramos bajar el desempleo. No habrá una medida puntual, lo que estamos viendo es ver para dónde van las líneas del Gobierno Nacional para que nosotros, en el marco de lo que venimos haciendo y que lo vamos a repetir, pueda repercutir y que lo hagamos con mayor fuerza. Si subsidio tasa y van a sacar créditos no bancarios al 2% o 3% anual va en línea con lo que hicimos en la primera gestión. Nosotros subsidiamos tasa al sector privado. Entonces vamos a ver cuánto más podemos ampliar las medidas que ya tomamos en la provincia.

¿Por dónde pasa el nuevo desafío?

-Yo entiendo que el nuevo desafío es entender que nosotros nos hemos generado una situación distinta dentro de una crítica situación nacional, pero entendimos que no puede haber una salvación provincial sin un proyecto nacional. Entonces desde acá vamos a acompañar este proyecto que lidera Alberto Fernández, obviamente solicitándole que la provincia sea protagonista, que haya federalismo. A mí el presidente me demostró, con el llamado de una sola persona a su gabinete, que tiene una mirada federal. El desafío pasará por ahí y en tener un equipo que esté cerca de las necesidades y aún más cerca de las soluciones que los sanjuaninos nos plantean.

¿Habló con el presidente de la deuda que tiene Nación con San Juan?

-No, todavía no. El Gobierno Nacional yéndose sacó a las provincias y los municipios del reperfilamiento que en algún momento nos había incluido. Lo que queda como saldo es la inversión en Vialidad Nacional y cuando tengamos quién es el nuevo titular vamos a trabajar para ver cómo podemos recuperarlo.

¿La tensión entre el sector de Alberto y Cristina puede perjudicar la gobernabilidad?

-Yo creo que no. Mirando esto a 1.200 kilómetros, desde una provincia del interior, creo que no hay tales diferencias que impliquen no poder poner en el centro de la escena los problemas de los argentinos. Nada va a obstaculizar las decisiones de un presidente y todos deberemos girar en línea con esto, la vicepresidenta, los diputados, los senadores, los gobernadores y los intendentes deberemos trabajar en línea para llevar a cabo las medias y la visión económica-social que tiene el presidente para todo el país.