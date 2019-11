"Daiana era un ángel y estaba ilusionada con su casamiento", contó la suegra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La suegra de la enfermera Daiana Almeida pidió hoy que la Justicia detenga al autor del asesinato de su nuera, de quien aseguró que era "un ángel y estaba ilusionada por su casamiento".



En la puerta de la casa de su hijo, en San Nicolás, María Victoria expresó a la prensa que la joven "no le hizo nada a nadie para que le hagan semejante daño, semejante crueldad".



"Es un acto de crueldad, solo un psicópata puede hacer algo así, queremos decir que acá en San Nicolás también nos matan", agregó la mujer.



Por otra parte, la cuñada de Daiana se refirió a la marcha convocada para esta tarde, de la que, aseguro, "van a participar muchas mujeres de otros lugares reclamando justicia y para que no halla otra Daiana acá ni en ningún lado más".



"Ella era una excelente chica. No sabemos nada del atacante", agregó la joven, quien dijo que si bien es cierto que la victima había discutido con su pareja "no fue nada fuerte, sino algo normal y por teléfono".



"Esa no es la causa principal de su muerte, Ellos estaban muy bien. Estaba tal ilusionada con su casamiento... Queremos justicia y que el asesino pague por lo que hizo", agregó la cuñada de la víctima.