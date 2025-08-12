El martes 12 de agosto de 2025, el automovilismo argentino confirmó una triste noticia: el fallecimiento de Claudio Segarra, un piloto cordobés, a causa de las graves heridas sufridas en un choque. El incidente se produjo durante las pruebas de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis, que se llevaba a cabo en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba.

Según los informes, el accidente ocurrió cuando Segarra estaba iniciando su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio. Al parecer, perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal del circuito, lo que provocó que el auto hiciera un trompo y chocara de lleno contra un paredón ubicado en el sector de ingreso a la sala técnica del autódromo.

El personal médico presente en el predio actuó de inmediato, brindando a Segarra maniobras de reanimación cardiovascular en el lugar. Poco después, fue trasladado de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto, donde permaneció internado en terapia intensiva. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

A raíz de este trágico suceso, toda la actividad programada para ese día en el autódromo fue suspendida. Las autoridades pertinentes han iniciado una investigación para determinar bajo qué condiciones sucedió el accidente y si se cumplían todas las normativas de seguridad establecidas para este tipo de competencias.

El auto de Segarra tras el choque.

La noticia del fallecimiento de Segarra generó una inmensa tristeza en la comunidad del automovilismo. Diversas entidades y representantes del sector expresaron su pesar. La organización Turismo Pista San Luis publicó un comunicado oficial, indicando: “Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la Monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”.

De igual manera, Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (CA.PI.COR) se expresó en sus redes sociales, lamentando profundamente su repentino fallecimiento y asegurando: “Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba siempre piloto. ¡Hasta siempre querido Claudio!”. La Asociación Pilotos Centro de la República (APICER) y el Córdoba Pista también manifestaron su "profundo pesar" y afirmaron que "el automovilismo del centro del país está de luto ante esta irreparable pérdida". Finalmente, la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba (FRADC) emitió un comunicado expresando su "profundo pesar" y recordando a Claudio por su "pasión y dedicación al automovilismo".