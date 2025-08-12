El próximo jueves 14 de agosto a las 21:30 horas, el Auditorio Juan Victoria se transformará en un portal hacia los mundos fantásticos del cine con el espectáculo "Un viaje de películas". Esta propuesta musical sinfónico-coral promete una noche mágica donde las bandas sonoras más icónicas del séptimo arte resonarán en vivo, recreando la emoción de las grandes producciones cinematográficas.

Sobre el escenario, más de un centenar de artistas locales unirán sus talentos para este evento especial. La Banda Sinfónica de la UNSJ, junto al Coro Vocacional, el Coro Preuniversitario y el Ensamble Instrumental Room Band, ofrecerán un recorrido musical por las melodías que acompañaron generaciones de espectadores. El repertorio incluirá desde clásicos animados como Aladdin y Frozen hasta las épicas partituras de El Señor de los Anillos, pasando por la magia de Harry Potter y la aventura de Volver al Futuro, entre otras joyas del cine.

Con una duración aproximada de dos horas, el concierto está diseñado como un espectáculo familiar que busca conectar a diferentes generaciones a través de la música. Las entradas tienen un valor accesible de $4.000 y pueden adquirirse en la boletería del auditorio.

Los organizadores destacan que esta producción requirió tres meses de ensayos intensivos para lograr la perfecta sincronía entre los más de 80 coristas y 40 instrumentistas que participarán. "Es un desafío artístico mayúsculo traducir a formato sinfónico-coral estas bandas sonoras que originalmente fueron creadas para estudios de grabación con tecnología de punta", explicó el maestro a cargo de la dirección musical.

El Auditorio Juan Victoria, con su acústica privilegiada, se prepara así para albergar esta experiencia sensorial única en la provincia, donde la música en vivo promete transportar al público directamente al corazón de sus películas favoritas. Una oportunidad para revivir la magia del cine a través de la potencia emotiva de la ejecución en vivo.