Una fuerte redada policial en la conocida casona usurpada de avenida Rawson, antes de General Paz, culminó con la detención de 20 personas y el secuestro de un arma de fuego. El revuelo se desató esta mañana debido a una pelea entre varios sujetos motivada por un supuesto ajuste de cuentas.

El arma secuestrada. (Foto gentileza Policía de San Juan)

Según informaron fuentes policiales, la intervención de los uniformados fue crucial, ya que lograron reducir a los involucrados a tiempo, evitando que la situación escalara aún más. Los vecinos y transeúntes fueron quienes alertaron al 911 sobre el enfrentamiento.

La gresca se originó cuando ocho hombres habrían llegado al lugar buscando venganza contra alguien que se encontraba dentro de la vivienda deshabitada, la cual es habitada ilegalmente por varias personas. Lo que comenzó como un ajuste de cuentas por un antecedente previo, derivó en una "gresca monumental" que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

El caso, que incluye la incautación del arma, quedó en manos de la UFI Flagrancia para la investigación de las circunstancias del enfrentamiento.