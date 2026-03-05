GIT vuelve a San Juan como GyT y revive los clásicos del rock ochentoso

La nostalgia del rock nacional tendrá una nueva cita en San Juan el próximo 31 de mayo a las 22, cuando la histórica GIT regrese al escenario del Teatro Sarmiento. Pero esta vez el reencuentro tendrá una particularidad: la banda se presenta bajo el nombre GyT, ante la ausencia del baterista Willy Iturri en la formación actual.

GyT —Guyot y Toth— reúne a Pablo Guyot y Alfredo Toth, dos nombres fundamentales en la historia del rock argentino, que llevan más de cuatro décadas tocando y produciendo música juntos. Amigos dentro y fuera de los escenarios —incluso familia, ya que Toth está casado con la hermana de Guyot—, la dupla vuelve “al ring” para repasar los hits que marcaron los años ’80.

De GIT a GyT

GIT fue uno de los tríos más populares del rock argentino en los ’80, con fuerte proyección internacional, especialmente en Chile y Perú. Ahora, con la ausencia de Iturri, el proyecto se reformula como GyT, manteniendo intacto el espíritu y el repertorio que convirtió al grupo en un clásico.

En esta nueva etapa, el lugar en batería es ocupado por Bolsa González, reconocido por su trayectoria junto a Pappo y Juanse, entre otros. La propuesta incluye todos los grandes éxitos de GIT, como “Es por amor” y “La calle es su lugar”, además de canciones menos difundidas y posibles guiños a otros artistas con los que compartieron historia.

Una dupla clave del rock argentino

Antes y después de GIT, Guyot y Toth formaron parte de proyectos esenciales de la música nacional. Integraron la banda de Charly García en la época de Clics Modernos y trabajaron junto a figuras como Raúl Porchetto y Gustavo Santaolalla, quien produjo el segundo disco del grupo.

Además, desarrollaron una sólida carrera como productores, participando en discos de Los Piojos, Los Auténticos Decadentes, Massacre y Guasones, entre otros.

Con 45 años de historia compartida, la dupla mantiene intacta la energía para volver a los escenarios y reencontrarse tanto con el público original como con nuevas generaciones que descubrieron sus canciones décadas después.

Entradas y precios

Las entradas para el show en San Juan ya están a la venta a través de Entrada Web —con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés— y también en la boletería del Teatro Sarmiento.