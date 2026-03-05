La gira internacional de Marcelo Orrego a Canadá no tiene solo agenda protocolar ni institucional. En Vancouver, el mandatario sanjuanino apunta a abrir una negociación clave con Vicuña Corp que podría destrabar alrededor de US$80 millones para la puesta en valor de la Ruta Nacional 40 en su tramo Norte. El objetivo es concreto: lograr que la empresa adelante fondos del fideicomiso minero para financiar una obra estratégica que, según cálculos oficiales, demandaría una inversión cercana a los US$80 millones para dejar la traza “como nueva” entre Albardón y la localidad de San Roque, en el departamento Jáchal.

La posibilidad fue confirmada por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien en declaraciones al Café de la Política sostuvo que se trata de “una posibilidad concreta”, y acaso la más viable desde el punto de vista financiero. El argumento es doble: la compañía necesita infraestructura energética y vial para sus proyectos, y esas inversiones impactan directamente en bienes públicos de uso provincial.

La negociación no parte de cero. Achem contó que “existe una norma vigente desde 2022 que habilita mecanismos de articulación entre el Estado y empresas para financiar obras de infraestructura mediante fideicomisos específicos”. Según explicó el funcionario, la clave será ajustar los “instrumentos legales para que el esquema contemple tanto las necesidades de la provincia como las de la firma minera, en un marco que garantice desarrollo industrial y beneficios públicos”.

Desde el Ejecutivo entienden que, frente a la virtual paralización de la obra pública nacional, este tipo de acuerdos se vuelven determinantes para sostener proyectos estratégicos. La Ruta 40 Norte es uno de ellos: conecta zonas productivas, articula con proyectos mineros en expansión y constituye un corredor clave para el tránsito pesado.

La alternativa que se analiza no implica construir una nueva traza, sino intervenir de manera integral la actual, optimizando calzada, banquinas, señalización y condiciones de seguridad vial. Achem dijo que “esta opción resulta la más razonable en términos de plazos y montos, ya que permitiría ejecutar mejoras sustanciales sin multiplicar los tiempos administrativos”.

El viaje a Vancouver tiene, además, otros ejes vinculados a regalías y compromisos de inversión. Pero la infraestructura aparece como el punto más tangible en el corto plazo. La estrategia oficial busca transformar una necesidad empresarial —mejorar caminos y provisión energética para sus proyectos— en una oportunidad para resolver déficits históricos en la red vial provincial.

En términos políticos, la jugada también implica un mensaje: ante el ajuste nacional y la caída de transferencias para obra pública, la Provincia apuesta a esquemas de financiamiento mixto para sostener su agenda de desarrollo. No es menor el dato de que la cifra estimada —US$80 millones— supera ampliamente los márgenes presupuestarios ordinarios para infraestructura vial.

Si la negociación prospera, la Ruta 40 Norte podría experimentar una transformación significativa sin depender exclusivamente de fondos nacionales. Si no, el proyecto quedará atado a un escenario fiscal incierto.

Por ahora, todo se juega en la mesa de diálogo con Vicuña Corp. Allí, Orrego buscará cerrar un acuerdo que combine regalías, infraestructura y desarrollo, con la promesa de que uno de los corredores más importantes de San Juan quede, finalmente, como nuevo.

Textuales

Emilio Achem / Secretario General de la Gobernación