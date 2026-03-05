La Policía de San Juan realizó 11 intervenciones en fiestas vinculadas al denominado UPD en distintos puntos de la provincia, con un saldo de aproximadamente 700 personas, entre alumnos del último año del secundario y padres que acompañaban la organización. Los operativos fueron encabezados por personal de Leyes Especiales y se desplegaron de manera preventiva ante la convocatoria masiva que suele registrarse en la antesala del inicio del ciclo lectivo.

En dos fiestas desarrolladas en el Médano de Oro se detectó el cobro de entradas, una situación que agravó el cuadro al tratarse de eventos sin habilitación formal. Además, en la mayoría de las celebraciones intervenidas se constató presencia de alcohol, en muchos casos conservado en hieleras. “En total se registraron 11 intervenciones con aproximadamente 700 personas. En dos eventos se comprobó la venta de entradas y en varias reuniones se detectó la existencia de bebidas alcohólicas”, informó a DIARIO HUARPE Guillermo Gelvez, jefe de Leyes Especiales.

El UPD, sigla de Último Primer Día, es una celebración organizada por estudiantes que comienzan su último año de secundaria. Se realiza durante la madrugada previa al inicio de clases y consiste en una reunión o fiesta que funciona como antesala simbólica del cierre de la etapa escolar. En los últimos años, la práctica se consolidó en la provincia con convocatorias numerosas y una logística que, en muchos casos, excede el ámbito estrictamente estudiantil.

Concentración en el Médano de Oro

La mayor concentración se produjo en el Médano de Oro, donde dos quintas pertenecientes a un mismo propietario reunieron alrededor de 450 personas. En una de ellas se produjeron disturbios tras la clausura dispuesta por la autoridad competente. “En ese sector se ejecutaron cuatro inspecciones preventivas y se notificó a los responsables de los inmuebles. Los menores fueron entregados a sus padres mediante acta”, precisó Gelvez.

“En el marco de los operativos por el UPD se detectaron cuatro celebraciones en la zona del Médano de Oro, donde se concentró la mayor cantidad de asistentes y fue necesario reforzar la presencia policial para garantizar el control y la seguridad”, informaron desde Leyes Especiales. “Además, se registraron dos fiestas en Pocito, una en Albardón y dos en Capital, todas en inmuebles particulares que fueron inspeccionados y notificados conforme a la normativa vigente”.

“Por otra parte, se constató la realización de dos encuentros en Rawson, lo que completa un total de 11 intervenciones en distintos departamentos de la provincia”, precisaron las autoridades. “En cada caso se procedió a identificar a los responsables, verificar las condiciones de habilitación y adoptar las medidas preventivas correspondientes, priorizando la integridad de los menores presentes”.

Según se detalló, alrededor de alumnos de 15 escuelas participaron en la organización de las distintas fiestas detectadas. La modalidad, indicaron desde la fuerza, tiende a concentrar a varios establecimientos en un solo evento, lo que incrementa la cantidad de asistentes y complejiza los controles.

Clausuras y continuidad de operativos

Desde Leyes Especiales señalaron que las clausuras se producen principalmente por exceso del factor ocupacional y por la falta de habilitaciones, en especial las vinculadas a Bomberos. Se trata, en su mayoría, de inmuebles particulares que no están preparados para recibir a grupos numerosos. “El espacio físico influye de acuerdo a la cantidad de personas convocadas y debe contar con las habilitaciones correspondientes. Son lugares pensados para otro fin”, explicó el funcionario.

Asimismo, se anticipó que los operativos continuarán durante el resto de la semana ante la posibilidad de nuevas celebraciones diferidas. “En años anteriores ocurrió que algunos alumnos postergaron el festejo para evitar controles. Por eso se mantendrá la misma planificación preventiva”, concluyó.