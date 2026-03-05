El director nacional de Información Social, Francisco Palacín, visitó el departamento Sarmiento para presentar oficialmente el programa Centros de Familia, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano que busca fortalecer el rol de las familias y promover el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Director nacional de Información Social, Francisco Palacín. FOTO: DIARIO HUARPE

Palacín, funcionario del área que conduce la ministra Sandra Pettovello, explicó que el objetivo central es “volver a poner a la familia en el primer lugar, como eje nuclear de la sociedad”. La propuesta ya comenzó con pruebas piloto en distintos puntos del país y San Juan es una de las primeras provincias en sumarse.

Cómo funcionarán los Centros de Familia

El programa tiene dos componentes principales. Por un lado, se entregarán vouchers a niños de entre 6 y 7 años que perciben la prestación alimentar, para que puedan acceder a actividades extracurriculares —deportivas, culturales, artísticas y educativas— en instituciones adheridas.

Por otro, como parte del esquema, los padres o tutores deberán participar en talleres de formación vinculados a nutrición, educación y fortalecimiento del vínculo con sus hijos.

“La contraprestación consiste en que los padres participen de instancias de capacitación en nutrición educativa y herramientas para acompañar el desarrollo de los chicos, desde el año cero hasta la adolescencia”, detalló el funcionario.

La implementación se realizará mediante operativos de inscripción coordinados con la Provincia y los municipios. En una primera etapa, se prevé un cupo de hasta 4.000 beneficiarios para evaluar el funcionamiento del programa antes de su expansión.

Si bien la intención es comenzar el próximo mes en San Juan, la fecha definitiva dependerá de los tiempos administrativos.

Espacios de acompañamiento

Los Centros de Familia son espacios de gestión local y directa, sin intermediarios, orientados al apoyo, la promoción y el desarrollo familiar. Además, en los Centros FARO se implementará el espacio “Criar en Libertad”, que ofrecerá talleres destinados a fortalecer las prácticas parentales, el desarrollo integral de niños y adolescentes y la dinámica familiar. Actualmente, los Centros de Familia funcionan en Concordia, General Pueyrredón y se suma como prueba piloto San Juan.