Lo que durante cinco años fue una de las demandas sociales más intensas y persistentes del departamento de Jáchal está llegando a su fin. Los vecinos de la histórica calle Eugenio Flores, que forma parte de la Ruta Provincial 456, se encuentran a solo días de ver cristalizado el anhelo de tener asfalto frente a sus hogares. La pavimentación de este corredor clave, que conecta diversas localidades rurales con el centro urbano jachallero, marca el cierre de un ciclo de protestas, notas presentadas y un constante sentimiento de postergación.

Una demanda histórica que nació del polvo

El conflicto no era una simple cuestión de estética vial, sino un problema de salud pública y seguridad. Los habitantes de la zona vivieron durante más de un lustro "asfixiados y encerrados" debido al polvo en suspensión generado por el intenso tráfico de vehículos. Según relataban los propios vecinos en los momentos más duros del reclamo, respiraban y "masticaban" tierra de forma permanente, una situación que se volvía insoportable para niños y adultos mayores.

Publicidad

La paciencia se agotó definitivamente en octubre de 2025, cuando, tras años de gestiones respetuosas y pasos administrativos cumplidos sin éxito, la comunidad decidió tomar medidas de fuerza directas.

Los cortes de calle sobre la Ruta 456 se convirtieron en la única herramienta para visibilizar una problemática que afectaba la transitabilidad de productores y transportistas, y que ante cada lluvia transformaba la arteria en un lodazal intransitable.

Publicidad

El compromiso oficial y el inicio de la obra

La reactivación del proyecto fue un compromiso asumido por la actual gestión provincial. El gobernador Marcelo Orrego había destacado oportunamente la importancia de esta arteria para el distrito jachallero, reconociendo que el espacio sufría enormemente las crecientes y la falta de infraestructura.

Cumpliendo con los plazos administrativos, la Dirección Provincial de Vialidad dio inicio a los trabajos preliminares a finales de enero de 2026.

Publicidad

La obra abarca aproximadamente 1.500 metros lineales, extendiéndose desde la calle Honda hasta Gran China, con un ancho de calzada de 10 metros. Al tratarse de un terreno que nunca antes había contado con pavimento, se realizó una preparación integral del suelo para garantizar la durabilidad de la carpeta asfáltica frente a las rigurosas condiciones climáticas del departamento.

Lo que comenzó con relevamientos topográficos y ensayos de suelo hoy es una realidad que está a punto de ser inaugurada oficialmente.

La importancia del acompañamiento mediático

En este contexto de celebración, Francisco Paredes, uno de los referentes vecinales que encabezó la lucha durante todo este tiempo, expresó su alivio y gratitud. Paredes fue contundente al destacar el rol de la prensa en la resolución del conflicto: “Queremos agradecer a DIARIO HUARPE y a todos los medios que se hicieron parte de esto, ya que desde el primer día se pusieron en contacto con nosotros y acompañaron nuestro reclamo”.

Para los vecinos, el acompañamiento informativo fue el puente necesario para que sus voces no quedaran aisladas en Jáchal y la provincia. “Como siempre digo, los medios de comunicación son muy importantes, y más en causas como esta, donde ayudan a que la voz de los vecinos llegue más lejos. ¡Gracias totales, DIARIO HUARPE!”, enfatizó el vecino.

La escucha constante de este medio permitió que el reclamo no perdiera vigencia en la agenda pública provincial.

Más que asfalto, una mejora en la calidad de vida

La pavimentación de la Eugenio Flores representa un cambio sustancial para Jáchal. No solo elimina el riesgo sanitario del polvillo constante, sino que mejora la seguridad vial al suprimir los baches y desniveles que representaban un peligro para ciclistas, motociclistas y peatones. Además, al ser un paso obligado para la producción local, la obra impacta directamente en la economía de la zona, facilitando el transporte de bienes y servicios sin las complicaciones que generaba el antiguo camino de tierra.

La historia de la calle Eugenio Flores quedará en la memoria colectiva del departamento como un ejemplo de persistencia. Desde la ejecución parcial entre 2022 y 2023, que dejó un tramo de 1,8 kilómetros inconcluso y generó una profunda indignación, hasta la concreción actual, el camino estuvo marcado por la exigencia ciudadana de transparencia sobre el destino de los fondos y la efectividad de las promesas políticas.