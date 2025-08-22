Un hecho insólito ocurrió en el Loteo Municipal Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, y terminó con la intervención policial para recuperar un objeto de primera necesidad: una garrafa.

Según fuentes policiales, el episodio comenzó cuando una mujer de 34 años, de apellido Salinas, se encontraba en su vivienda compartiendo bebidas alcohólicas durante la noche junto a una amiga y a su sobrino, identificado como Diego Borques, de 28 años, conocido en el ambiente delictivo con el apodo de “El Porteño”.

La reunión se extendió hasta la madrugada entre charlas y copas. En un momento, la propietaria de la casa y su amiga decidieron irse a dormir, dejando al joven en el lugar. Sin embargo, al despertar al día siguiente, alrededor del mediodía, la mujer se llevó una sorpresa nada agradable: su garrafa de 10 kilos había desaparecido.

De inmediato, la dueña del hogar comenzó a hacer averiguaciones entre vecinos. Fue entonces cuando le informaron que su propio sobrino andaba ofreciendo la garrafa por la suma de $40.000.

Ante la situación, personal de la Comisaría 31º intervino para esclarecer el hecho. Tras algunas pesquisas, lograron dar con el objeto sustraído, que fue entregado de manera voluntaria. Siguiendo las directivas de la UFI de Delitos contra la Propiedad, la garrafa fue restituida a su propietaria.