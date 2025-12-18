Lionel Messi volvió a emocionar a los fanáticos del fútbol argentino al publicar un posteo en sus redes sociales con motivo del tercer aniversario de la conquista del Mundial de Qatar 2022, que se cumplió este 18 de diciembre. El capitán de la Selección compartió una imagen icónica de cuando levantó la Copa del Mundo, rememorando uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva y de la historia del fútbol argentino.

El posteo de Leo Messi. (Foto: leomessi/Instagram)

En la publicación, Messi eligió una foto del instante en que alzó el trofeo tras la victoria en la final disputada en Qatar, un momento que marcó la cúspide de su trayectoria futbolística y quedó grabado en la memoria de millones de hinchas.

La conquista en Qatar 2022 representó la tercera estrella para la camiseta albiceleste, tras un épico partido frente a Francia que culminó con triunfo argentino en la tanda de penales. A tres años de ese logro histórico, la efeméride se celebró con recuerdos, posteos y homenajes en las redes sociales por parte de varias figuras del plantel campeón y de los aficionados.

El gesto de Messi se suma a otros mensajes de campeones y a un ambiente general de conmemoración en el fútbol argentino, que mira hacia el futuro con la mirada puesta en el Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará defender su título en Estados Unidos, México y Canadá.

La publicación del capitán también reavivó el recuerdo de aquella victoria inolvidable, una gesta que no solo coronó a Messi y a su selección como campeones del mundo, sino que también se convirtió en un símbolo para varias generaciones de aficionados del fútbol.