Sociedad > Frente al calor
Receta saludable con café y yogur: snack fácil y nutritivo
POR REDACCIÓN
Si te gusta el café y buscás un snack saludable, rico y nutritivo, esta receta con café y yogur es perfecta para vos. Ideal como tentempié entre comidas, antes o después del entrenamiento, aporta proteínas, energía y sabor sin excesos de azúcar.
Ingredientes principales
Yogur natural (preferentemente sin azúcar)
Café preparado frío (espresso o café filtrado)
Avena integral
Semillas (chia o linaza)
Edulcorante o miel (opcional)
Fruta fresca o frutos rojos para acompañar
Los ingredientes son fáciles de encontrar en cualquier mercado y permiten adaptar la receta según tu gusto o necesidades nutricionales.
Preparación en minutos
Mezclá el yogur con el café frío en un bol hasta integrar bien.
Agregá avena y semillas al gusto para sumar fibra y saciedad.
Endulzá ligeramente con miel o edulcorante si lo deseás.
Incorporá fruta fresca o frutos rojos para aportar antioxidantes y frescura.
Este snack se puede llevar en un frasco o tupper y consumir frío: es ideal para quienes buscan una opción nutritiva sin complicaciones y con un toque de café.
Por qué es una buena opción
Energía sostenida: la combinación de café y yogur aporta estímulo y proteínas.
Fibra y saciedad: la avena y las semillas ayudan a mantenerte lleno más tiempo.
Versátil y rápido: se prepara en menos de 10 minutos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un juez federal ordenó el congelamiento de todos los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por 90 días en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a transferencias y omisiones en sus declaraciones juradas, tras una denuncia que también involucra al empresario Fred Machado.