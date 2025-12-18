Si te gusta el café y buscás un snack saludable, rico y nutritivo, esta receta con café y yogur es perfecta para vos. Ideal como tentempié entre comidas, antes o después del entrenamiento, aporta proteínas, energía y sabor sin excesos de azúcar.

Ingredientes principales

Yogur natural (preferentemente sin azúcar)

Café preparado frío (espresso o café filtrado)

Avena integral

Semillas (chia o linaza)

Edulcorante o miel (opcional)

Fruta fresca o frutos rojos para acompañar

Los ingredientes son fáciles de encontrar en cualquier mercado y permiten adaptar la receta según tu gusto o necesidades nutricionales.

Preparación en minutos

Mezclá el yogur con el café frío en un bol hasta integrar bien. Agregá avena y semillas al gusto para sumar fibra y saciedad. Endulzá ligeramente con miel o edulcorante si lo deseás. Incorporá fruta fresca o frutos rojos para aportar antioxidantes y frescura.

Este snack se puede llevar en un frasco o tupper y consumir frío: es ideal para quienes buscan una opción nutritiva sin complicaciones y con un toque de café.

Por qué es una buena opción