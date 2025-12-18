Publicidad
Sociedad > Frente al calor

Receta saludable con café y yogur: snack fácil y nutritivo

Te proponemos una receta fácil, sabrosa y nutritiva que combina café y yogur para un snack ideal entre comidas, con ingredientes simples y versión para preparar en pocos minutos.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Los ingredientes principales de este snack saludable son el yogur griego y el café. (Foto ilustrativa)

Si te gusta el café y buscás un snack saludable, rico y nutritivo, esta receta con café y yogur es perfecta para vos. Ideal como tentempié entre comidas, antes o después del entrenamiento, aporta proteínas, energía y sabor sin excesos de azúcar.

Ingredientes principales

  • Yogur natural (preferentemente sin azúcar)

  • Café preparado frío (espresso o café filtrado)

  • Avena integral

  • Semillas (chia o linaza)

  • Edulcorante o miel (opcional)

  • Fruta fresca o frutos rojos para acompañar

Los ingredientes son fáciles de encontrar en cualquier mercado y permiten adaptar la receta según tu gusto o necesidades nutricionales.

Preparación en minutos

  1. Mezclá el yogur con el café frío en un bol hasta integrar bien.

  2. Agregá avena y semillas al gusto para sumar fibra y saciedad.

  3. Endulzá ligeramente con miel o edulcorante si lo deseás.

  4. Incorporá fruta fresca o frutos rojos para aportar antioxidantes y frescura.

Este snack se puede llevar en un frasco o tupper y consumir frío: es ideal para quienes buscan una opción nutritiva sin complicaciones y con un toque de café.

Por qué es una buena opción

  • Energía sostenida: la combinación de café y yogur aporta estímulo y proteínas.

  • Fibra y saciedad: la avena y las semillas ayudan a mantenerte lleno más tiempo.

  • Versátil y rápido: se prepara en menos de 10 minutos.

