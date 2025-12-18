Durante la sesión llevada a cabo el jueves 18 de diciembre, se aprobó la Ley de Presupuesto 2026 en San Juan. El monto supera los $3 billones, en donde lo principal es que mantiene el equilibrio fiscal como fue pedido expresamente por el Gobierno Nacional. Ante esto, el ejecutivo provincial ya tiene definido las partidas que le corresponden a cada área.

La votación estuvo marcada por un fuerte apoyo al oficialismo, en donde obviamente sus diputados fueron los abanderados para aprobar la hoja de ruta presentada para el próximo año. Además, legisladores del Bloquismo, algunos peronistas y de La Libertad Avanza también acompañaron a los comandados por Marcelo Orrego. Claramente la mayoría del PJ y sus aliados fueron los que votaron de manera negativa. La votación terminó 22 contra 12.

Los 22 votos afirmativos se sostuvieron con los 12 netos del oficialismo, los cuatro del Bloquismo, Marcelo Mallea, Franco Aranda, Fernando Patinella, Gabriel Sánchez, Omar Ortiz y Pedro Albagli.

En el Presupuesto hay diferentes aspectos a tener en cuenta, en donde ya está definido lo que se hará con el dinero dependiendo las diferentes áreas del Gobierno de San Juan. Entre lo más destacado seguridad, vivienda y educación.

Viviendas

El Gobierno provincial prevé financiar 300 nuevas viviendas individuales bajo esta línea, además de garantizar la continuidad de los proyectos que ya están en ejecución. La medida no solo amplía el acceso a la casa propia, sino que acelera los tiempos de construcción. A su vez, se espera la construcción de 1600 casas por parte del IPV para el 2026.

Seguridad

El Gobierno de San Juan definió para 2026 un incremento sustancial en la inversión destinada a seguridad pública. Se prevé destinar una parte significativa de la inversión a sistemas inteligentes de monitoreo, conectividad segura entre dependencias, software especializado para análisis criminal y recursos que fortalezcan los tiempos de respuesta policial.

Otro de los puntos relevantes es la infraestructura, donde el Gobierno menciona expresamente la construcción de la Comisaría del Barrio Las Pampas, en Pocito. Esta obra busca reforzar la presencia policial en una zona de expansión urbana y con nuevas demandas de seguridad ciudadana.

El Ejecutivo prevé ampliar y actualizar los programas de capacitación dentro de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario, orientados a nuevas metodologías de prevención, derechos humanos, manejo de herramientas digitales y estrategias de intervención.

Educación

El Gobierno de San Juan definió que el área de Educación y Cultura contará en 2026 con una gran inversión. Dentro del presupuesto educativo, uno de los pilares será la continuidad y ampliación del Plan Comprendo y Aprendo, la política estratégica que busca fortalecer lectura y escritura en todos los niveles y modalidades.

El presupuesto también robustecerá el Plan Provincial de Alfabetización, que ahora integra contenidos ligados a las competencias del siglo XXI. Esto incluye educación financiera, inteligencia artificial, ciencia con enfoque Steam, educación ambiental, artística y física.

Otro de los programas reforzados será Transformar la Secundaria, orientado a mejorar las trayectorias escolares mediante comunidades de aprendizaje en red. El plan ofrece formación específica en Lengua, Matemática, Tecnologías y Educación Digital basada en ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). Además, se ampliará el acompañamiento a estudiantes con trayectorias frágiles para evitar deserción y fortalecer sus proyectos de vida

El 2026 también consolidará el crecimiento de Cuentas Claras, el programa que incorpora la educación financiera como herramienta esencial para la vida cotidiana.