La Justicia federal de San Isidro ordenó congelar todos los bienes de José Luis Espert, exdiputado nacional y referente de La Libertad Avanza, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. La medida, dictada por el juez Lino Mirabelli, regirá por 90 días y alcanza tanto a sus bienes personales como a su pareja, María Mercedes González, y a su sociedad Varianza S.A.

La decisión se tomó tras un pedido de la fiscalía Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, que advirtió omisiones e irregularidades en las declaraciones juradas de Espert, incluyendo bienes no declarados o mal valuados. La medida cautelar busca asegurar la continuidad de la investigación y evitar la manipulación o transferencia de activos que pueda entorpecer el proceso.

La causa se originó a partir de una denuncia en la que se investigan vínculos entre Espert y Federico “Fred” Machado, un empresario con causas judiciales en Estados Unidos por narcotráfico. Según los fiscales, Espert habría recibido al menos 200 mil dólares de Machado, hechos que son objeto de investigación para determinar si constituyen lavado de activos.

Entre los puntos bajo investigación están supuestas cuentas no registradas en el exterior y discrepancias entre los ingresos declarados por Espert y sus movimientos de dinero, lo que llevó a los fiscales a considerar necesario asegurar los bienes mientras continúa la pesquisa.

El congelamiento de bienes es una medida cautelar habitual en causas de alto riesgo patrimonial, y en este caso se aplica mientras la Justicia termina de reconstruir el recorrido de los fondos y determinar responsabilidades penales. La investigación sigue su curso con recopilación de pruebas y análisis de las operaciones financieras del exdiputado y los involucrados.

Este avance judicial se da en un contexto de amplio seguimiento mediático y político, dado el perfil público de Espert y la sensibilidad de las acusaciones, que lo obligaron a renunciar a su candidatura y tomar licencia como legislador en etapas previas de la causa.