Quedó en libertad el estilista acusado de violar a un menor que iba a adoptar

David Arturo Mariño, estilista de 73 años, fue absuelto este jueves y recuperó su libertad tras un fallo basado en el beneficio de la duda. Previamente, el acusado cumplía una prisión preventiva condicional. Con esta absolución, el tribunal dispuso el cese de todas las medidas coercitivas y ordenó la inmediata liberación de Mariño.

El estilista estaba imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la guarda, y promoción de la corrupción de menores, también agravada por la guarda y por la edad de la víctima. Estos hechos se investigaron en perjuicio del menor identificado como M.E.D.O., quien se encontraba bajo la guarda de Mariño y en proceso de adopción.

La denuncia original fue realizada por personal de la Residencia Güemes, lugar donde el menor estaba alojado.

Durante el debate judicial, la acusación fue impulsada por la fiscal de ANIVI, Andrea Viviana Insegna. Pese a que el examen médico no detectó lesiones compatibles con un abuso sexual, la fiscal solicitó una condena de 12 años de prisión, sosteniendo que existían otras pruebas que acreditaban los hechos.

En contraposición, la defensa, representada por Ismael Antonio Hidalgo con su asistente Luciano Hidalgo, logró contrarrestar la acusación. La defensa remarcó que el menor presentaba problemas de conducta y que incurrió en declaraciones contradictorias a lo largo de las pericias realizadas durante la investigación.