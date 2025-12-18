La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional avanzará hoy en el Senado de la Nación, donde Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), confirmó que las comisiones parlamentarias buscarán emitir dictamen esta misma tarde. Esto constituye un paso clave para poder discutir la iniciativa en el recinto y avanzar en la media sanción antes de fin de año.

Bullrich, quien preside las comisiones de Trabajo y de Legislación del Trabajo encargadas de analizar el proyecto, adelantó que se realizó un cuarto intermedio y que los integrantes de las comisiones se reunirán para presentar los dictámenes, con el objetivo de consolidarlos durante la jornada.

El avance legislativo se produce en paralelo a una movilización convocada por la CGT y otros gremios en rechazo al proyecto de reforma laboral, que consideran una vulneración de derechos laborales tradicionales. A pesar de ese contexto de tensión social, Bullrich que “va a haber modificaciones al proyecto” y confía en que el dictamen se firmará esta semana.

El plan oficialista es completar el dictamen hoy y llevar la reforma al recinto el viernes 26 de diciembre, fecha en la que se buscaría darle media sanción. Bullrich también indicó que se han invitado a distintos sectores (incluida la CGT) a participar del debate y aportar ideas al texto.

Durante las exposiciones en comisión, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma argumentando que es “equilibrada” y que apunta a actualizar las normas laborales para fomentar el empleo formal, mientras algunos legisladores opositores denunciaron problemas de constitucionalidad y riesgos para los derechos de los trabajadores.

El dictamen de hoy será un punto de inflexión en el tratamiento parlamentario de una de las iniciativas más polémicas del año en el Congreso argentino, con efectos previstos sobre el mercado laboral y las relaciones entre empleadores y trabajadores.