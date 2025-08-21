El Gobierno de San Juan confirmó que el programa Garrafa Hogar se extenderá hasta fines de septiembre, con el objetivo de garantizar el acceso a este insumo básico durante los meses de mayor consumo invernal. La medida fue anunciada por la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, en diálogo con HUARPE TV.

Carrizo destacó que ya se está transitando la sexta vuelta en los 19 departamentos de la provincia, con paradas en plazas y uniones vecinales, lo que permite llegar a distintos barrios y comunidades que más lo necesitan. “Tenemos un gobernador muy presente en las prioridades, y este programa es una de ellas. Queremos que todos los sanjuaninos tengan este beneficio en épocas donde la demanda es mayor”, aseguró la funcionaria.

Hasta el momento, se han entregado más de 7.000 garrafas en todo el territorio provincial. Además del beneficio económico, el operativo también permitió retirar de circulación garrafas vencidas que ponían en riesgo la seguridad de los hogares. “Hemos logrado concientizar a los vecinos sobre la fecha de vencimiento, algo que muchos desconocían, y ahora ellos mismos pueden identificar si una garrafa está en condiciones o no”, explicó Carrizo.

La funcionaria subrayó que el programa se desarrolla en coordinación con las intendencias y las instituciones vecinales, que aportan información clave sobre las zonas con mayores necesidades. “Ha sido un trabajo conjunto que nos permitió detectar situaciones de inseguridad y brindar una solución”, concluyó.