A China açambarca 74% das exportações de carnes argentinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

A China se tornou o principal comprador de carnes argentinas, atingindo 74% do total das exportações, informou o governo chinês. O gigante asiático importou 592.000 das 800.000 toneladas exportadas pela Argentina entre outubro 2018 e setembro de 2019, foi informado.







Referiu que o total das exportações totalizou um valor aproximado de 3 bilhões de dólares.







A China é um dos mercados com mais rápido crescimento no mundo em consumo de carne bovina e atualmente há 34 fornecedores argentinos que enviam cortes frescos e congelados.