A lo McGregor: Dillon Danis reveló fotos de la prometida de Logan Paul y este promete noquearlo

La pelea de boxeo entre Dillon Danis y Logan Paul se ha vuelto muy personal en los últimos días. El youtuber se medirá con el amigo y compañero de Conor McGregor en el cuadrilátero. Ambos se verán de frente en el AO Arena en Manchester, Reino Unido. Ante la filtración de imágenes de la prometida del estadounidense, fue justamente el influencer quien habló con Misfits Boxing y envió una advertencia.

"Creo que ha ido demasiado lejos. No me ha afectado, no, porque cuando entré en esta pelea, sabía que Dillon era un cabrón. No pensé que llegaría tan lejos como lo hizo. Pero ya sabes, las acciones tienen consecuencias. Creo que obtendrá lo que se merece. Creo que la gente en línea habla por mí. Mi hija y yo no tenemos que defendernos ni intentar demostrar nuestro amor por el mundo", expresó Paul al comienzo.

Luego, Logan destacó: "Mi prometida es un maldito ángel. Él ha tergiversado la narrativa de su relación con novios de toda la vida que fueron paparazzi a lo largo de su vida adulta, y es bueno. Es un buen troll de Twitter. Pero repito, él va a pagar por ello. No lucho con la emoción. Para ser honesto, no me importa Dillon Danis. Él es, no sé, una idea de último momento. Así que sí, definitivamente voy a poder controlar mis emociones".

Contundentes dichos de Logan Paul

"Él es la persona que tengo enfrente para esta pelea y está haciendo un buen trabajo preparándola. Honestamente, creo que podría hacerle lo que quisiera. Es un tipo de jiu-jitsu brasileño y ni siquiera es bueno en eso. No sé cómo cree que va a boxear. El golpe es su peor fuerte. He estado boxeando durante cinco años, me enfrenté cara a cara con Floyd Mayweather, 0-1, eso debería decir suficiente sobre lo bueno que soy", expuso el influencer.

Para cerrar, Logan Paul afirmó: "El ruido de Twitter, hermano, entiende esto: he sido la persona más odiada del mundo en un momento. En realidad, tal vez más de un punto. Sobreviví a todo, hice mis cambios personales, tuve el regreso que pensé que podría, porque sabía que podía ser una mejor persona, y realmente puedo entender visceralmente que esto también pasará. Y entonces, toda esta charla en Internet, ruido en línea, como, si cuelgas tu teléfono, las redes sociales no existen. No es un lugar real, lo entiendo, y es una buena promoción para la pelea".