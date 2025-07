La parálisis de la obra de la Ruta 40, que une San Juan con Mendoza, ha encendido las alarmas en la provincia y, como reveló DIARIO HUARPE, dejó a más de un centenar de trabajadores con un futuro incierto. La situación, generada por una deuda multimillonaria del Gobierno nacional con la empresa a cargo de la construcción, obligó a la provincia a buscar alternativas para destrabar el conflicto.

El secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, confirmó que el gobierno de Marcelo Orrego está gestionando la obtención de préstamos para cubrir la deuda y garantizar la continuidad de los trabajos. "La Ruta 40 es una obra nacional y en su momento se revitalizó luego de mucha gestión de parte del Gobernador consiguiendo el compromiso de seguirla", recordó el funcionario, haciendo hincapié en el esfuerzo provincial para lograr la reactivación de un proyecto vital para la conectividad y el desarrollo.

Sin embargo, el panorama se oscureció con la suspensión de los trabajos. "Hoy está suspendida por demora en pago de certificados a la empresa que la está desarrollando", afirmó Villavicencio, quien además señaló que "el cierre de Vialidad Nacional generó la demora administrativa que generó la deuda de cuatro certificados". La empresa, en un contexto de incertidumbre, "decidió no continuar hasta tanto no se asegure el pago de los certificados".

La situación se tornó crítica, y aunque "no hay notificaciones de Nación de que vaya a dejar de fondearla", la falta de pagos generó un estancamiento que la provincia no está dispuesta a tolerar. Ante este escenario, el gobierno de Orrego tomó la iniciativa de buscar una solución. Villavicencio fue claro: "no está previsto que Provincia pueda cubrir la deuda con fondos propios, ya que no está en el marco de contratación". La competencia y el financiamiento de la obra corresponden a Nación, como ya lo había expresado el propio gobernador.

La salida, entonces, se encuentra en el ámbito financiero. "Se está viendo viabilizar algunos préstamos que cubran esos pagos a la empresa y así poder darle continuidad a los trabajos", explicó el secretario. La provincia, en este esquema, actuaría como un facilitador, brindando "garantías para conseguirlas". La idea es destrabar el problema de los pagos adeudados y permitir que la empresa constructora retome las tareas lo antes posible, evitando una paralización prolongada que afecte la economía local y la seguridad vial de los sanjuaninos.

La obra de la Ruta 40, en su tramo sur, es fundamental para la provincia, y su paralización ha generado preocupación en el sector de la construcción, en la Uocra y en la sociedad en general. La gestión de Orrego, que busca una solución por fuera de los mecanismos habituales, demuestra la premura por resolver un conflicto que amenaza con dejar un proyecto estratégico a medio terminar, tal como ocurrió en otras oportunidades con proyectos viales de gran envergadura. La esperanza ahora radica en que estos préstamos se concreten y que los camiones y maquinarias vuelvan a encender sus motores sobre la traza de la ruta más importante del país.

