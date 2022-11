En las últimas semanas, los accidentes viales con consecuencias trágicas en San Juan sufrieron un considerable incremento. En muchos los conductores circulaban con un porcentaje de alcohol en sangre altamente superior al permitido. En medio del tratamiento de la Ley de Alcoholemia Cero, para el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, el rol de la Policía se cumple como corresponde, pero que no es posible bajar las estadísticas si no se hace un cambio cultural.

"Nosotros venimos llevando a cabo los controles como siempre, el ritmo de trabajo se mantiene, pero hay una situación que no podemos desconocer y que viene de la mano de la imprudencia de la gente. Es necesario aclarar que no todas las personas son iguales, pero en la gran mayoría de siniestros viales es un factor determinante", dijo Hernández a DIARIO HUARPE.

El pasado fin de semana largo se registraron tres nuevos accidentes viales con saldo fatal, donde los conductores iban alcoholizados. "Cada caso es particular y merece su análisis por separado, pero en los tres hubo un denominador común: el alcohol. El problema no es sólo de los protagonistas, sino también de las personas que los rodean. No es posible dejar ir a una persona que está en estado de ebriedad".

"Es necesario tocar las fibras íntimas de la sociedad. Nos rasgamos las vestiduras en las redes sociales cuando alguien muere, pero nadie dice o hace nada para evitarlo", insistió.

En cuanto al trabajo que se realiza por parte de la Policía, el subsecretario reconoció que se trabaja, pero "no es posible cubrir cada esquina, ni ir al lado de cada conductor" para evitar más siniestros viales, sobre todo durante los fines de semana en horario nocturno. "No podemos estar en todos lados".

Haciendo referencia al proyecto de Ley de Alcoholemia Cero, Abel Hernández dijo que gente del Gobierno y la Dirección de Tránsito y Transporte son quienes participaron en las reuniones. "Nosotros no tuvimos la oportunidad de estar", mencionó. Por otro lado, aseguró que más allá de ser una provincia vitivinícola, "el límite tolerable actual no es caprichoso ni permisivo. Con ese porcentaje una persona no es peligrosa. Es un tema para discutirlo".