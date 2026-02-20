El Ejecutivo argentino reforzó este viernes la pesquisa por la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería, donde efectivos resultaron heridos al manipular una encomienda que había llegado hace meses y estaba guardada en el edificio de Paseo Colón, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió en la Casa Rosada con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, junto al secretario de Justicia Sebastián Amerio, para abordar la respuesta institucional ante el hecho y avanzar con la denuncia penal ante la Justicia Federal.

Publicidad

El Gobierno confirmó la intervención de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en la investigación, en un contexto de cautela donde no se descartan distintas hipótesis, desde un posible acto terrorista hasta el accionar de grupos criminales, mientras se recopilan datos y pruebas para determinar el origen del envío.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, que ordenó medidas periciales y el resguardo de la zona para los trabajos de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, especializada en análisis de artefactos explosivos.

Publicidad

Hasta el momento no hay autores identificados ni motivaciones claras, y fuentes oficiales remarcaron que no existen pruebas que vinculen este episodio con otros hallazgos de paquetes sospechosos en depósitos logísticos en el mismo día, aunque los peritajes continúan en curso.

La participación de la SIDE y de equipos antiterroristas refleja la seriedad con la que el Gobierno nacional está tratando el caso, en un momento en que las autoridades buscan respuestas certeras antes de avanzar en conclusiones sobre las causas y responsables del hecho.