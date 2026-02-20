La Obra Social Provincia (OSP) formalizó un pedido dirigido a clínicas, sanatorios y centros de salud de San Juan para que prioricen el uso de la credencial digital al momento de autorizar y validar las prestaciones médicas. La aclaración surge luego de distintas interpretaciones generadas en torno a la implementación del sistema y a la vigencia del carnet físico tradicional.

Desde la obra social provincial precisaron que el carnet físico no será eliminado y que los afiliados podrán seguir presentándolo. Sin embargo, remarcaron que la validación efectiva de la atención debe realizarse mediante el sistema digital, herramienta que permite un control más preciso de cada práctica médica.

En concreto, los prestadores podrán recibir al afiliado con su carnet físico, pero deberán solicitar también la credencial digital para completar la validación del servicio en la plataforma correspondiente. El objetivo es unificar criterios y evitar inconvenientes administrativos en la facturación y auditoría de prestaciones.

El sistema comenzó a implementarse en marzo de 2024 y, según informaron desde la OSP, ya acumula casi dos años de funcionamiento con resultados considerados positivos. Entre los beneficios señalados se encuentra la mayor comodidad para el afiliado, que puede portar la credencial en su teléfono celular sin riesgo de extravío o deterioro.

No obstante, el eje central de la digitalización apunta al fortalecimiento de los mecanismos de control. Desde la obra social sostienen que el nuevo esquema reduce errores, mejora la trazabilidad de las prácticas médicas y permite un seguimiento más eficiente del gasto sanitario.

La advertencia a los prestadores busca evitar rechazos o confusiones al momento de la atención y garantizar que el proceso de validación se ajuste a los parámetros establecidos por la institución. En un contexto de creciente demanda sobre el sistema de salud, la OSP apuesta a consolidar el uso de herramientas digitales como parte de una estrategia de modernización administrativa.