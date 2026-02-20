El Indio Solari volvió a mostrarse en sus redes sociales y llevó tranquilidad a sus seguidores, luego de que trascendieran versiones que hablaban de una supuesta internación por un accidente cerebrovascular.

Sin emitir declaraciones públicas sobre la información que circuló en las últimas horas, el artista optó por compartir una foto desde su estudio de grabación. La imagen fue suficiente para despejar dudas y dejar en claro que se encuentra bien de salud.

La inquietud se había generado tras la difusión de rumores que indicaban que habría sufrido un ACV. Incluso el periodista Ángel de Brito mencionó esa posibilidad, aunque horas después se retractó y pidió disculpas por haber compartido datos incorrectos.

Desde el entorno del músico aclararon que Solari solo se estaba realizando chequeos médicos de rutina por indicación profesional, descartando cualquier cuadro grave.

La imagen publicada en Instagram no solo desactivó los rumores, sino que también despertó entusiasmo entre sus seguidores. Muchos interpretaron la fotografía como una señal de que podría estar trabajando en nuevo material.

Los mensajes de alivio y afecto no tardaron en multiplicarse: “Qué hermoso verte bien”, “El más grande de mi país”, “Vivito y coleando”, fueron algunas de las expresiones que inundaron los comentarios.