Verónica Lozano protagonizó un feroz descargo en televisión tras la aprobación en Diputados de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La conductora cuestionó con dureza el artículo 44 del proyecto, que proponía reducir el salario de trabajadores con licencia médica, y lanzó frases que rápidamente se viralizaron.

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa durante la madrugada del viernes con 135 votos afirmativos y 115 negativos. El proyecto, que ya había sido tratado por el Senado, deberá regresar a la Cámara Alta para quedar definitivamente sancionado. Sin embargo, el artículo más controvertido fue eliminado antes de la votación final.

El punto 44 establecía que los empleados con licencia por enfermedad podían ver reducido su salario del 100% al 75% o incluso al 50%, dependiendo de la situación. La propuesta generó un amplio rechazo político y social.

En el programa Cortá por Lozano, donde se siguió minuto a minuto el debate parlamentario, la conductora fue tajante. “Claramente vos ves la poca empatía con la vida”, afirmó al analizar el contenido del artículo.

Visiblemente indignada, agregó: “Tenés que ser muy hijo de re mil put... para decirle a una persona con cáncer que se joda, que eligió tener cáncer, que cobre menos”. También cuestionó con ironía los argumentos que justificaban el recorte en casos de accidentes fuera del trabajo y cerró: “Sos un sorete de persona, en mi barrio es eso. Perdón que me exprese así, pero me saca de quicio”.

La eliminación del artículo 44 permitió destrabar la votación y garantizar la media sanción del proyecto. No obstante, el debate por el alcance de la reforma laboral y su impacto en los derechos de los trabajadores continuará ahora en el Senado y en la arena pública.