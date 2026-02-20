El gremio que nuclea a los controladores aéreos en Argentina confirmó que implementará un paro general de actividades a partir de la madrugada del jueves 26 de febrero, iniciando un nuevo plan de medidas de acción sindical luego de que haya vencido la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno Nacional sin que se lograra un acuerdo con las autoridades de EANA.

Desde Atepsa indicaron que agotaron las instancias de diálogo y, ante la falta de “una respuesta integral” para resolver el conflicto laboral, presentaron un cronograma con fechas y horarios en los cuales detendrán sus tareas habituales en las torres y centros de control de navegación aérea.

La paralización de los controladores puede tener un impacto directo en la operación de vuelos regulares nacionales e internacionales, ya que sin controladores autorizando despegues o aterrizajes la actividad en los aeropuertos queda restringida o suspendida, aunque hasta el momento no se han precisado detalles operativos sobre vuelos exceptuados o franjas horarias específicas afectadas.

El conflicto entre Atepsa y EANA lleva meses, con negociaciones intermitentes que no lograron consolidar acuerdos sobre condiciones laborales, salariales y de seguridad operativa, y la medida se da en un contexto donde el sindicato avanza con acciones escalonadas que podrían intensificarse si no se destraba la disputa.

Las autoridades aeronáuticas y las compañías aéreas todavía no difundieron un cronograma de cancelaciones o reprogramaciones de vuelos en función de la medida anunciada, pero fuentes del sector advierten que podría haber demoras, cambios de horarios o suspensiones según el alcance y duración de cada tramo de la protesta sindical.