Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos de cara al Mundial de Fútbol 2026, con el objetivo de facilitar el acompañamiento de los hinchas a la Selección Argentina durante su participación en la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La iniciativa incluye servicios directos a las ciudades estadounidenses de Kansas y Dallas, sedes de los partidos del seleccionado nacional, además de nuevas rutas internacionales desde el interior del país.

Según informó la aerolínea de bandera, se programarán dos vuelos directos a Kansas con motivo del encuentro entre Argentina y Argelia, previsto para el 16 de junio. Uno de los servicios arribará el día previo al partido, mientras que el segundo llegará el mismo día del encuentro, permitiendo distintas alternativas de viaje para los aficionados.

En tanto, Dallas contará con cuatro vuelos especiales, vinculados a los compromisos que la Selección disputará en esa ciudad. Argentina enfrentará allí a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27 de junio. Para cada uno de estos partidos se habilitarán dos vuelos: uno con arribo el día anterior y otro el mismo día del cotejo, replicando el esquema previsto para Kansas.

Además de la operatoria especial por el Mundial, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el próximo 5 de junio. Esta nueva ruta contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operada con aeronaves Airbus A330. El servicio se mantendrá de manera regular una vez finalizada la competencia mundialista, ampliando la conectividad internacional desde el interior del país.

En lo que respecta a la programación habitual entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Miami, la compañía dispondrá de 18 frecuencias semanales, con una oferta de hasta tres vuelos diarios, tanto diurnos como nocturnos, reforzando uno de los corredores internacionales más demandados.

Todos los vuelos incluidos en esta operación especial podrán adquirirse a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas y mediante agencias de viajes habilitadas, en una apuesta de la empresa por acompañar a la Selección y a los hinchas argentinos en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.