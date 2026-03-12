En el marco del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el Ministerio de Salud de San Juan organizará una caminata abierta a la comunidad para promover la concientización sobre la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

Bajo el lema “Cuidarte es Quererte”, la actividad se realizará el sábado 14 de marzo, de 8:30 a 12:30, en el Parque de Mayo, con punto de encuentro en el Museo de la Historia Urbana, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Urquiza.

Durante la actividad se entregarán stickers y folletería informativa para difundir los principales factores de riesgo de esta enfermedad y reforzar la importancia de realizar controles periódicos.

El cáncer de cuello uterino es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres, aunque puede prevenirse si se detecta a tiempo. Entre las principales medidas de prevención se encuentra la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y la realización de estudios de control.

Entre los factores de riesgo se encuentran el inicio de la vida sexual a edad temprana, tener múltiples parejas sexuales, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, no realizarse el estudio de papanicolaou, un sistema inmunológico debilitado y el hábito de fumar.

La jornada es organizada por la Dirección de Materno Infancia y cuenta con la colaboración de otras áreas del Gobierno provincial. Las personas interesadas en participar de la caminata pueden completar la inscripción a través del siguiente formulario online haciendo click aquí.