Huarpe Deportivo > Este sábado
Salud realizará una caminata por el Día del Cáncer Cervicouterino
POR REDACCIÓN
En el marco del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el Ministerio de Salud de San Juan organizará una caminata abierta a la comunidad para promover la concientización sobre la prevención y la detección temprana de la enfermedad.
Bajo el lema “Cuidarte es Quererte”, la actividad se realizará el sábado 14 de marzo, de 8:30 a 12:30, en el Parque de Mayo, con punto de encuentro en el Museo de la Historia Urbana, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Urquiza.
Durante la actividad se entregarán stickers y folletería informativa para difundir los principales factores de riesgo de esta enfermedad y reforzar la importancia de realizar controles periódicos.
El cáncer de cuello uterino es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres, aunque puede prevenirse si se detecta a tiempo. Entre las principales medidas de prevención se encuentra la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y la realización de estudios de control.
Entre los factores de riesgo se encuentran el inicio de la vida sexual a edad temprana, tener múltiples parejas sexuales, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, no realizarse el estudio de papanicolaou, un sistema inmunológico debilitado y el hábito de fumar.
La jornada es organizada por la Dirección de Materno Infancia y cuenta con la colaboración de otras áreas del Gobierno provincial. Las personas interesadas en participar de la caminata pueden completar la inscripción a través del siguiente formulario online haciendo click aquí.