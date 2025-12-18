La Justicia procesó al expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, por el delito de administración fraudulenta, en el marco de una causa que investiga el cobro de presuntas coimas para facilitar el fichaje de un juvenil en las divisiones inferiores del club.

La decisión fue adoptada este miércoles por la jueza Laura Bruniard, tras un pedido de la fiscal Mónica Cuñarro. Como medidas cautelares, se le prohibió a Moretti salir del país y se le trabó un embargo por más de 38 millones de pesos, equivalentes a la suma que, según la Justicia, habría recibido en forma irregular.

La causa se originó a partir de una cámara oculta en la que se lo vio guardando un fajo de 25.000 dólares en el bolsillo de su saco, presuntamente vinculados al pedido de dinero a cambio de habilitar el fichaje de un jugador juvenil. La investigación considera que Moretti incumplió el deber legal y estatutario de resguardar el patrimonio del club al presumiblemente priorizar un beneficio personal.El procesamiento se produce en medio de una profunda crisis institucional en San Lorenzo, que quedó en estado de acefalía tras la renuncia masiva de integrantes de la Comisión Directiva. Moretti, quien fue apartado del cargo como presidente, adelantó que apelará la medida y buscará impugnar la declaración de acefalía que lo sacó del liderazgo del club.

El abogado defensor de Moretti rechazó el procesamiento y anticipó que presentará un recurso de apelación, argumentando que la medida no se basa en criterios jurídicos sólidos y señalando que todavía hay una discusión abierta sobre la competencia judicial del caso.

El avance de esta causa judicial suma un nuevo capítulo a la crisis deportiva y dirigencial que atraviesa San Lorenzo, con repercusiones tanto dentro del club como en el ámbito mediático y judicial.