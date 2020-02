Alberto Fernández destacou que há "transição em paz e com respeito, com uma sociedade que acompanha"

POR AGENCIA TÉLAM 13 de noviembre de 2019

O presidente eleito Alberto Fernández destacou hoje que está "havendo uma transição em paz e com respeito, com uma sociedade que acompanha tranquila"; repetiu que seu governo vai reativar a economia e desejou que Máximo Kirchner chegue à primeira magistratura do país.



Também elogiou ao ex-ministro da Economia e ex-candidato presidencial Roberto Lavagna e ao governador eleito da província de Buenos Aires, Axel Kicillof; salientou o diálogo que com o presidente Mauricio Macri e criticou severamente ao ex-ministro da Economia Nicolás Dujovne e ao senador e ex-candidato a vice-presidente macrista Miguel Pichetto.



Também destacou a sua relação com a vice-presidenta eleita, Cristina Fernàndez de Kirchner, da qual disse que "está bem", e comentou que a filha da ex-presidenta, Florencia Kirchner, que transita um tratamento de saúde em Cuba, "está ai, melhorando".



Sobre o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse: "eu não tenho que construir nenhum vínculo porque a Argentina e o Brasil possuem vínculos indissolúveis. A condição para falar é que o outro tenha vontade de ouvi-lo. Devemos esperar, vai passar, eu não quero precipitar os acontecimentos".