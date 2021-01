Por el terremoto, Alberto Fernández viene a San Juan

Uñac confirmó que Alberto Fernández hará una visita sorpresa a la provincia de San Juan tras el fuerte sismo de este lunes en la noche. El presidente iba a viajar a La Rioja, pero atento a los problemas que dejó el terremoto, decidió cambiar su agenda y llegar a estas tierras.

El gobernador sanjuanino aseguró que la hora de arribo aproximada es a las 15:30. Entre los temas que tocará, además de interiorizarse por lo sucedido, es posibles soluciones para la provincia.

Sergio Uñac dejó entrever que solicitarán fondos para apurar la construcción de viviendas para que no haya más casas precarias que colapsen en sismos como el que ocurrió este lunes.

El anuncio fue el cierre de una conferencia que dio el mandatario provincial este martes al mediodía, donde además detalló la situación de la provincia, departamento por departamento y también con respecto a áreas claves como Salud, el Centro Cívico, OSSE, Hidráulica y más.

Entre el balance, además de detallar las situaciones de los departamentos, Uñac informó que tanto los hospitales y centros de Salud como el Centro Cívico siguieron funcionando con normalidad. En la provincia se dañaron dos caños matrices de agua y esto dejó sin agua a todo Chimbas durante la mañana de este martes, aunque según el Gobernador trabajaban para que esté solucionado pronto.

En las rutas estuvieron los daños más visibles. Además de la Ruta 40 y la grieta longitudinal que se vio en cientos de fotos que circularon, en la Ruta 153 a Los Berros se vio un escenario similar. La Ruta 12 tanto a la altura en de Punta Negra hubo derrumbes de materiales sobre la calzada. Sucedió lo mismo en un tramo de la misma vía pero camino a Calingasta. Por esto Uñac pidió evitar viajar hacia el departamento.

Los diques sanjuaninos no han presentado anomalías, anunció el mandatario, pero hasta que la situación se normalice no enviarán agua para riego. Las cloacas no sufrieron daños. Además, hubo daños en de caños de gas en casas particulares y en una estación de serivicio, pero esto se solucionó rápidamente. En cuanto a energía eléctrica, hasta el mediodía del martes todo había quedado solucionado, a excepción de una estación transformadora de San Martín en la que trabajaba Energía San Juan.

Un pedido de fondos para apurar la construcción de casas

Durante la conferencia, Sergio Uñac hizo una comparación entre los efectos de los dos terremotos históricos sanjuaninos de los años 1944 y 1977, y remarcó la diferencia entre las trágicas consecuencias de esos años con las leves de este 2021. En ese balance, el pocitano dijo que lo que marcó la diferencia fundamental fue la infraestructura sanjuanina, con casas de material.

"Ha tenido que ver con la decisión de establecer un código edilicio que es bastante estricto y más costoso, pero que para una zona sísmica como la de la provincia de San Juan tiene los resultados que hoy vemos", reflexionó. Por eso, dijo, quieren apurar la construcción de viviendas en la provincia para que no queden sanjuaninos viviendo en casas precarias que puedan sufrir como lo hicieron las que cayeron por el terremoto de este lunes.

"Hay en construcción 4.000 viviendas y estamos solicitando envío de fondos para poder seguir con la construcción de casas, porque es la única manera de poder mitigar ese desastre que genera la naturaleza", dijo en la conferencia. Por eso, dijo que quieren "si es posible, finalizar con la mayoría de las casas precarias de la provincia de San Juan" y que con Alberto Fernández hablarán sobre "las posibles soluciones" a los problemas habitacionales.