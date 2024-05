En diálogo con DIARIO HUARPE, la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, reveló que producto de la lluvia debieron realizar cambios en el operativo de búsqueda de Julia Horn, la joven alemana desaparecida, en el Cerro Tres Marías. Para este domingo, el tercer día de búsqueda, estaba previsto que “peinarán” el oeste del cerro, debido a que se cree que la chica de 19 años podría estar en una zona de grietas.

Pringles informó que, hasta el momento, no se han tenido novedades sobre el paradero de Julia Horn en las primeras horas de este domingo. A pesar de los intensos esfuerzos y la movilización de grupos de trabajo, las condiciones climáticas adversas en el área del Cerro Tres Marías han dificultado las labores de búsqueda. Incluso algunos espacios planificados para la búsqueda tuvieron que ser reubicados debido a la falta de visibilidad y las condiciones climáticas desfavorables.

“Hoy el día acá está peor que ayer (sábado). Así que algunos espacios que se estaban pensados hacer no se están haciendo. Porque no se ve nada, no tiene sentido. Así que se han reubicado algunos lugares, y hasta el momento no tenemos nada”, afirmó.

Por otro lado, la fiscal destacó que están a la espera de recibir información de los grupos de trabajo que se encuentran en la zona desde las 8 de la mañana, cuando inició el tercer día de búsqueda. Según Pringles, algunos equipos ya han salido a buscar a la joven alemana desaparecida, mientras que otros están por iniciar su labor en el área.

Cabe destacar que en el operativo montado en la zona del “Castillito” se encuentran trabajando personal policial, los fiscales referentes Daniela Pringles de la UFI Genérica y Francisco Micheltorena de la UFI Delitos Especiales, grupos de rescate, entre otros más. En el hipotético caso de que se encuentre el cuerpo de Julia Horn con vida, Pringles continuará a cargo de la investigación, pero en el lamentable caso de encontrar el cuerpo sin vida, la tutela del caso quedaría en manos de la UFI Delitos Especiales.

Las inclemencias climáticas, un obstáculo repetitivo en la búsqueda

Las inclemencias climáticas no habían favorecido a la búsqueda durante la jornada del día sábado, ya que el helicóptero no pudo salir a rastrillar la zona, como así también algunos drones que no tenían la calidad suficiente para mostrar imágenes. Esto se debe a la neblina que había en la zona. “De todas formas, hubo alrededor de 12 drones que estuvieron trabajando en la zona el día de hoy. La visión de las personas en alta montaña fue menor que la que podría haber sido en otro día, pero igual se ha trabajado muchísimas horas”, comentó Pringles en la tarde noche del sábado.

De acuerdo a la hipótesis que maneja en Fiscalía, creen que Julia podría haber caído en una grieta. Además, a través de la geolocalización, pudieron obtener de su teléfono celular un registro que les permitió obtener como “última comunicación, lo que es un radio de 12 kilómetros hacia adentro y con una triangulación hacia el oeste”.