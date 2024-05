Con un día que no ayudó climáticamente para la búsqueda, siguen con el operativo para dar con la alemana que se perdió en el Cerro Tres Marías. La joven Julia Horn de 19 años de edad y proveniente de Alemania, se perdió el pasado jueves 23 de mayo y la familia que le brindó hospedaje dio a viso a la Policía en la misma jornada sobre su desaparición. La búsqueda comenzó este viernes en horas de la mañana y ya finalizó la segunda jornada del operativo.

Una de las fiscales que está a cargo del operativo, Daniela Pringles, fiscal de la UFI Delitos Especiales, dialogó con DIARIO HUARPE en el lugar de los hechos y comentó que en lenguaje de montaña “se ha peinado casi todo el cerro y estaría restando un porcentaje que representa a las zonas de muy difícil acceso, como lo son los filos y las grietas”, comenzó explicando la fiscal.

Publicidad

Daniela Pringles, fiscal de la UFI Delitos Especiales y quien está a cargo del operativo. Foto: Diario Huarpe.

Agregó así, que hay una hipótesis que se maneja y es la de que la persona que están buscando haya caído en una grieta. Además, mencionó que “a través de la geolocalización que hemos podido obtener de su teléfono celular, nos permitió obtener como última comunicación, lo que es un radio de 12 kilómetros hacia adentro y con una triangulación hacia el oeste”.

Con respecto a las inclemencias climáticas, Pringles aseguró que el día no ha favorecido a la búsqueda, ya que el helicóptero no pudo salir a rastrillar la zona, como así también algunos drones que no tenían la calidad suficiente para mostrar imágenes, debido a la neblina que había en la zona. “De todas formas, hubo alrededor de 12 drones que estuvieron trabajando en la zona el día de hoy. La visión de las personas en alta montaña fue menor que la que podría haber sido en otro día, pero igual se ha trabajado muchísimas horas”, comentó.

Por último, agregó que para la tercera jornada de búsqueda ya tienen un mapa y un plano claro a seguir. El mismo será el de trabajar en tareas específicas en el lugar, que se tratará de buscar en grietas y filos, ya que se presume que Julia ha podido tener alguna caída y esté dentro de alguna grieta.