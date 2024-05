Con la noche y el frío como enemigos, continúan buscando intensamente a la alemana perdida en el Cerro Tres Marías de San Juan. Julia Horn es una joven de 19 años que vino a la provincia como voluntaria de la ONG Youth for Understanding (YFU). La joven europea había aprovechado este jueves 23 de mayo para salir a pasear y realizar trekking en el Cerro Tres Marías en horas de la mañana. Luego de perder el rastro, la familia que la hospedaba puso aviso a la Policía, quienes rápidamente iniciaron los operativos de rescate.

El coordinador general de YFU de Argentina, Diego Ardouin llegó a la provincia para plegarse al rescate y mantener al tanto a la familia de la joven, quienes residen en Alemania. El coordinador dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que una de las hipótesis que manejan es que la joven haya resbalado y esté herida, por eso la importancia de encontrarla lo antes posible.

“El último contacto que tuvimos con Julia fue este jueves al mediodía que nos confirmó que había venido a pasear acá”, comenzó a explicar Ardouin. Luego, con el pasar de las horas, mencionó que si bien le seguían llegando los mensajes no contestaba, suponían que había sido porque se encontraba caminando por el cerro.

Julia Horn.

“Nosotros no somos los que manejan las hipótesis, esas son las autoridades, pero no creemos que haya ido muy lejos en el recorrido. Quizás el escenario que estamos pensando es que se haya resbalado por algún lado y esté herida por ahí, por eso estamos tratando de encontrarla”, mencionó el coordinador de YFU.

Además, agregó que a ella le gustaba realizar paseos y hacer trekking, como así también que tenía pensado realizar un recorrido por las provincias donde atraviesa la Ruta Nacional 40. Su próximo destino era Mendoza. “Ella se quedaba hasta el domingo”, dijo Ardouin.

“Julia había hecho el recorrido de Las Tapias, entonces conocía un poquito las montañas sanjuaninas. A pesar de que ayer el día no estaba muy lindo, quería aprovechar su tiempo libre”, dijo el coordinador. Con respecto a ese pase, mencionó que la vez pasada había estado acompañada, pero que en esta ocasión, al ser un jueves en la mañana, muchos probablemente estaban estudiando o trabajando, por lo que decidió aventurarse sola pro el cerro sanjuanino.

Con respecto a la búsqueda, finalizó diciendo que la campera que tenía puesta no ayuda mucho al rescate debido a que tiene los mismos colores que el cerro, por lo que no sería muy fácil distinguirla. “Tengo entendido que este sábado van a trazar una nueva ruta, pero me dijeron que si bien ya han revisado en algunos lugares, no descartan la posibilidad de que esté ahí debido a la nubosidad y baja visibilidad”.