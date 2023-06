Alex Volkanovski desafió a Ilia Topuria, la nueva estrella de UFC

Tras no poder ser "champ-champ", Alex Volkanovski quiere reencontrarse con la victoria en UFC. El australiano fue tras el campeón de Peso Ligero, Islam Makhachev, pero cayó por decisión. Por ello, ahora deberá defender su corona ante Yair Rodríguez. Sin embargo, el contendiente invicto, Ilia Topuria, viene de acabar con Josh Emmett y tiene el deseo de ser campeón. Por eso, el exrugbier habló en DC & RC de ESPN y no se guardó nada.

"Escucho a mucha gente mencionar a otros muchachos, Ilia peleando contra otros muchachos. Estoy como, 'No, no lo hagas. Sólo dame un chico. Dame un contendiente. Para ser honesto, nuevamente, no voy a decir demasiado, obviamente creo que es un buen luchador. Pero cuanto más hable, menos exageraré la pelea. Creo que es genial", partió diciendo Volkanovski.

Publicidad

Por otra parte, Alexander expuso: "Quiero retadores. Quiero estar activo. Estaba en una etapa en la que estaba como, 'Denme chicos No. 1, denme chicos No. 1'. Los hemos limpiado, no los tenemos. Así que todo el mundo está entusiasmado con este tipo. Tengo que preocuparme por Yair. Primero me preocuparé por eso, porque lo veo como una amenaza mucho mayor que Ilia, así que me aseguraré de salir y hacer mi trabajo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Entonces, si eso está en las cartas, nuevamente, quiero estar activo, así que definitivamente quiero esa revancha con Islam, quiero esa pelea de peso ligero, quiero mantenerme activo. Escuché a personas mencionar a Ilia peleando contra otros muchachos, pero ya veremos, veremos qué dice el UFC. Para mí, si la gente piensa que él es el próximo tipo: adelante. Pero tengo que preocuparme por Yair", sentenció el campeón australiano.

El mensaje de Topuria para Volkanovski

Días atrás, el propio Ilia Topuria dijo sobre Alex Volkanovski: "No hay maldito problema. Si creo que soy el mejor del mundo, le puedo ganar en Australia, en Las Vegas, en Miami, en España, donde quiera que vayamos, le gano. La ubicación no es problema. En este momento, estoy realmente enfocado en obtener ese cinturón de campeonato. Quiero conseguir esa pelea por el título, que sé que merezco. Pero si salen con alguna oferta para ir a España y hacer una pelea en España con Max Holloway tal vez, porque si me dicen que vaya a España a pelear con alguien desconocido, no voy a pedir esa pelea porque quiero".