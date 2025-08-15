Un pedido solidario dio a conocer la historia de Gabriel, un pequeño rawsino de 8 años diagnosticado con parálisis cerebral, enfrenta un momento crucial en su vida. Según explicó su madre Ana Sánchez a DIARIO HUARPE, el niño debe someterse a un estudio especializado en el Hospital Flemming, en la Ciudad de Buenos Aires, que no se realiza en San Juan. La prueba permitirá a los médicos determinar con precisión si es necesaria una intervención quirúrgica, qué músculos o nervios tratar, o si debe seguir otro tipo de terapia.

“Con ese estudio ellos ven exactamente dónde operar, qué músculo tocar, qué nervio intervenir”, detalló Sánchez, quien recalcó que la prioridad de los especialistas es “mejorar la calidad de vida de él”. Gabriel nació a los ocho meses de gestación y, a los seis meses de vida, los médicos detectaron que no podía sentarse solo. En Córdoba, el primer diagnóstico fue retardo en el desarrollo, pero al llegar a San Juan los especialistas confirmaron que se trataba de una parálisis cerebral leve.

La madre advirtió que este estudio es fundamental para evitar que su hijo termine en silla de ruedas. “Los doctores quieren evitar que la enfermedad avance y así darle la oportunidad de moverse con mayor independencia”, sostuvo. El procedimiento se realizaría en una sola jornada, aunque por cuestiones de control y logística, la familia estima una estadía mínima de tres días en Buenos Aires.

“Todo lo recaudado será para cubrir el viaje, la estadía y cualquier gasto médico extra que se presente. Es la única forma de poder llevar a Gabriel a este estudio tan importante”, concluyó la madre, apelando a la solidaridad de la comunidad sanjuanina.

Cómo ayudar

La modalidad para juntar fondos será a través de una rifa. Será este sábado 16 por la Quiniela Vespertina Provincial y cada número tiene un valor de $2.000. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comprando un número al número de WhatsApp de 2645464076, o realizando una transferencia al alias anax.2307.nx.