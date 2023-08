Alquileres imparables: hubo otro aumento record en julio y ya subieron cerca del 90%

Los precios de los alquileres no detienen su alza: volvieron a tener una suba récord en julio, del 11,3%. En siete meses acumularon un aumento del 89,6% , muy por encima de la inflación, que, según proyectan las consultoras privadas, rozó el 60% en el mismo periodo.

Los datos surgen del informe mensual de mercado inmobiliario que elabora el portal Zonaprop. Se espera que, este mes, vuelva a haber una nueva suba, como consecuencia de la renovación los primeros vencimientos, que empiezan a celebrarse, con la nueva Ley de Alquileres.

La ley establece contratos a tres años con actualizaciones anuales que se rigen con un índice (ICL) que elabora el Banco Central tomando como referencia el aumento de los salarios y la inflación. A julio de este año, el índice, registró un alza del 105 por ciento.

"Desde el Colegio Profesional Inmobiliario y del resto de las entidades del sector, pedimos que se frene el gravísimo daño que la actual Ley de Alquileres genera a millones de personas que hoy tienen que renovar sus contratos. Así se lo hemos indicado en numerosas ocasiones, tanto por las correspondientes vías formales como en reuniones cara a cara a incontables legisladores de distintas fuerzas con representación parlamentaria. Y así lo seguiremos haciendo", dijo Marta Liotto, presidente de Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).

Los precios de los alquileres

El valor de alquiler de un monoambiente en CABA es hoy de $ 143.825 por mes. Mientras un departamento de dos ambientes alcanza los $ 176.244 y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 230.178.

Actualmente, Palermo se posiciona como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires, con un precio medio de $ 226.114 por mes y un 85% de la oferta en dólares, según Zonaprop. Le siguen Retiro y Núñez con $ 217.219 y $ 213.424, respectivamente.

En la zona media, se encuentran Villa del Parque ($ 181.808), Parque Chacabuco ($ 170.746 ) y Boedo ($ 164.912).

Los barrios más económicos para alquilar son Liniers ($ 114.213), Constitución ($ 146.940 ) y Vélez Sarsfield ($ 148.032).

En tanto, las casas tuvieron un incremento pero no tan marcado. Según los datos de Mercado Libre junto a la Universidad de San Andrés, las casas en alquiler tuvieron un alza del 2,7% comparado al mes anterior. Un incremento muy por debajo de las subas de los departamentos.

Las casas y PHs en CABA son los que más subieron su valor, con un alza del 17% en lo que va del año. Una casa de 150 m2 tiene en promedio un valor en alquiler de $ 505.000.

Qué pasa con las ventas

Finalmente, los precios de los inmuebles parecen haber llegado a su piso. De acuerdo al relevamiento realizado por Zonaprop, en julio, los departamentos a la venta tuvieron un alza del 0,1%. Si bien el número parece poco significativo, se trata del primer incremento desde marzo 2019.

Todavía, hay barrios en donde los precios continúan en baja, con valores de oportunidad, sobre todo, en la zona del Centro y Congreso.

En promedio, el precio de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, es de u$s 93.913. Un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 112.984. Uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 158.306.

Alquilar en CABA, una tarea difícil

Un dato que sobresale es que, en todo 2022, el 83% de los barrios porteños registraba una baja de precio. Actualmente, un 52% de los barrios demuestra una suba de precio mensual. Desde marzo de 2019, este indicador no se ubicaba por encima del 50 por ciento.

Los precios barrio por barrio

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero, con un valor promedio de u$s 5668 por m2, Palermo le sigue en un segundo lugar (u$s 2917) y Belgrano (u$s 2701).

En el otro extremo, los barrios más económicos en la ciudad son Lugano (u$s 1016), Nueva Pompeya (u$s 1391) y La Boca (u$s 1439).