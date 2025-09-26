El cruce de declaraciones entre los dirigentes políticos de San Juan continúa calentando la campaña de cara a las próximas elecciones Legislativas del 26 de octubre. Tras las críticas emitidas por el bloquista Luis Rueda hacia los precandidatos Cristian Andino y Fabián Gramajo, fue Andino quien salió a fijar su postura, optando por no responder a los señalamientos.

Rueda había sentenciado que "Andino y Gramajo salen a hacer campaña con lo que hicieron como intendentes en una campaña para elegir diputados nacionales". Además, el bloquista aseguró que Andino "solamente representa al sector del peronismo, del kirchnerismo", contrastándolo con Fabián Martín, quien, según Rueda, sí representaría a "los sanjuaninos".

Publicidad

Ante estos señalamientos, Andino fue categórico al trazar una línea en su estrategia política. El precandidato afirmó que su enfoque "no tiene que ver con agravios personales".

"No me vas a encontrar nunca personalizando con otro dirigente político, mi política tiene que hablar con propuestas", sostuvo Andino, indicando explícitamente que no iba a contestarle "a Luis ni a ningún otro dirigente" que personalice.

Publicidad

El dirigente peronista sugirió que la aparición de "agravios" e "injurias" podrían estar directamente relacionadas con su rendimiento electoral. "Capaz que, bueno, a mí personalmente hay una regla de la política, es que nadie se acuerde de que no está andando bien en las encuestas, quizás nos estará yendo bastante bien, al menos lo que yo percibo en la calle, que la gente nos recibe con mucha expectativa y esperanza", reflexionó.

Andino planteó que algunos dirigentes podrían creer que a través de agravios lograrán "bajar" su caudal de votos, aunque sentenció: "Veremos después el 26 de octubre si eso da resultado". Subrayó que respeta a todos los candidatos y cree que la elección se definirá por las propuestas.