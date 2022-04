Andino sobre la nueva Ley Electoral: “Me inclino por una que permita la mayor participación de candidatos”

Cristian Andino, intendente de San Martín, visitó el Café de la Política de Yo Te Invito en Canal 5 Telesol y habló de varios temas, entre ellos, la discusión que se dará en la Legislatura sanjuanina, en los próximos días, bajo qué Ley Electoral serán las Elecciones Generales 2023. En ese sentido, el jefe comunal señaló que no tiene una opinión formada al respecto, pero se inclinó por una norma que permita la mayor participación de candidatos posibles.

“No tengo una opinión formada porque no conozco en detalle que vendrá. De todas formas sí creo en lo que hizo el gobernador, de sacar las PASO, ya que era un compromiso que él había asumido”, expresó. Además reconoció que en lo personal "mi inclino por una norma que abra la participación".

Y sobre este último punto añadió que “no sé si la Ley de Lemas o Colectoras sea una opción, en la medida que una herramienta permita que en San Martín, si dentro de un mismo espacio hay dos personas que quieren ser candidato a intendente y esa decisión no se reduce a un pequeño grupo que va a elegir a ese representante, sería algo que a mí me gustaría”, explicó el jefe comunal. Remarcando así que espera una ley que ordene la tropa sin quitar chances de participación.

Futuro político

Sobre si le gustaría ser candidato a gobernador o cuál es su futuro político, Andino contó que “la política es traerle soluciones a la gente, si se habla de política de candidaturas no estoy pensando en eso ahora”. “Si me levanto todo los días pensando en cómo le traemos soluciones a los vecinos del departamento. Si hacemos bien eso, seguramente uno, que abraza esta actividad con mucha pasión, tendrá la posibilidad de continuar en la misma. La candidatura no es algo que a mí me quite el sueño”, sentenció el sanmartiniano.

Luego ejemplificó su definición recordando que “en el año 2011 no fui candidato a nada. Y realmente uno hace encuestas, no tanto para medir la aceptación de uno, sino para saber el grado de satisfacción de los vecinos y después fui convocado para ser del ejecutivo”. Esto en referencia a cuando fue llamado por José Luis Gioja para formar parte de la empresa estatal Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

“Me preocupa mucho llegar a diciembre de 2023, poder mirar a los vecinos y decirles ‘cumplí la mayor cantidad de las expectativas de los vecinos cuando fui electo’”, dijo Andino. El intendente declaró sobre el final de la entrevista que le gustaría seguir formando parte del ejecutivo aunque no descartó estar en algún otro cargo.

Elogios para Uñac

En otra parte del diálogo con café de por medio, Andino dijo que la pelea entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández no es buena, ya que la situación del país es delicada y manifestó que le gustaría que haya más coincidencias dentro del espacio que diferencias. Finalmente tiró elogios para el gobernador Sergio Uñac. Destacó que es un candidato joven, presidenciable y que tiene gestión para demostrar.

“San Juan es una de las pocas provincias ordenadas, que paga los salarios a término, que mantiene la obra pública que mantiene los niveles de actividades económicas”, destacó.