Anses confirmó el esquema de pago de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026, con fechas que se extenderán desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de este mes, organizadas de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Según el calendario oficial, el pago comenzará el lunes 12 de enero para los DNI terminados en 0 y 1; continuará el martes 13 con los terminados en 2 y 3; el miércoles 14 con los terminados en 4 y 5; el jueves 15 con los terminados en 6 y 7; y finalizará el viernes 16 para los documentos concluidos en 8 y 9.

El beneficio, que se deposita automáticamente en la cuenta bancaria o billetera virtual informada por cada estudiante, mantiene un monto base mensual de $35.000, de los cuales el 20% puede estar retenido hasta la certificación de cumplimiento académico en algunos casos.

Además, este mes Anses comenzó a abonar las retenciones acumuladas durante 2025 a ciertos beneficiarios que cumplieron con los requisitos académicos, así como las cuotas estímulo para quienes completaron actividades formativas específicas.

El programa Becas Progresar, destinado a acompañar a jóvenes estudiantes en sus estudios secundarios, superiores o formaciones de oficio, exige cumplir con la regularidad académica y otros requisitos para percibir los importes completos y permanecer dentro del sistema.

Beneficiarios del Progresar deben consultar el cronograma completo y confirmar sus fechas de acreditación en la web de Anses o a través de la certificación negativa para asegurarse de recibir sus pagos en tiempo y forma.