Luego de la suspensión de los comicios de gobernador y vice en San Juan por parte de la Corte Suprema de Justicia, la misma aún no se expide sobre la legalidad o no de la candidatura del gobernador Sergio Uñac. Con una posibilidad latente de que pueda ser inhabilitado, la pregunta en estos momentos es quién lo reemplazaría: ¿podría ser alguien que no fue candidato en las elecciones del 14 de mayo? ¿Podría ser alguien “de afuera”? El Sistema de Participación Abierta y Democrática no deja una respuesta clara y, ante esta situación, existen antecedentes que pueden aclarar un poco el panorama en la provincia: los casos de Santiago del Estero, de Río Negro, La Rioja y Tucumán.

En su artículo 180, el Sipad plantea, ante la baja de un candidato, que, “la agrupación o subagrupación debe reemplazarlo por un o una candidata en el término de cuatro días”. Con esto, deja posibilidades a la interpretación, mientras algunos abogados piensan que la candidatura de Uñac debería ser reemplazada por alguien que haya sido candidato antes (como, por ejemplo, el candidato a vicegobernador Cristian Andino), hay quienes dicen que puede hacerlo cualquier persona (aquí está la opción de su hermano, Rubén Uñac). En el caso de que sea elegido Andino, la duda se reinserta nuevamente a quién tendría que ser su compañero de fórmula.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Tucumán

La misma situación que está viviendo San Juan la pasó Tucumán. Con una suspensión simultánea de las elecciones por parte de la Corte para ambas provincias, en la jurisdicción del norte argentino el desenlace fue muy diferente. Debido a que la razón de la decisión de la Justicia fue por dudas sobre la legitimidad de la candidatura a vicegobernador de Juan Manzur, él mismo renunció y pidió que se reanuden las elecciones. En su lugar, subió Miguel Acevedo, quien se desempeña como ministro del Interior. La postulación a gobernador quedó tal cual cómo estaba, ya que Osvaldo Jaldo era el aspirante. Por su parte, su compañero de fórmula no era candidato en ninguna categoría.

Río Negro

Otro de los antecedentes es el caso de Río Negro, en el 2019. Alberto Weretilneck quería competir por otro mandato y aducía que recién iba por su primera reelección. La cuestión es que, ya que el por entonces gobernador había asumido luego de la muerte de Carlos Soria, cuando era su vicegobernador, ya había completado dos mandatos seguidos y, en su candidatura, iría por un tercero. La Corte le bajó la posibilidad de participar y, en su lugar, propusieron a su compañera de fórmula como candidata a gobernadora, Arabela Carreras. Como aspirante a vice, eligieron a Alejandro Palmieri presidente del bloque de legisladores de JSRN, quien no era candidato en su momento. Ambos resultaron electos con más del 52% de los votos.

La Rioja

En La Rioja, caso que ocurrió también en el 2019, cuando la Corte le bajó la candidatura al por entonces gobernador Sergio Casas, quien había hecho una enmienda de la Constitución Provincial para habilitar las re-reelecciónes (la misma resultó invalidada). En su lugar, el peronismo puso al por entonces diputado provincial, Ricardo Quintela y a la intendenta de Arauco, Florencia López. Ninguno de ellos fue candidato en esos comicios. Hoy, son gobernador y vice de la provincia.

El precedente de todos

Finalmente, hubo un antecedente que marcó precedentes: la inhabilitación de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Apenas la Corte suspendió los comicios del 2013 en esa provincia, tanto Zamora como su candidato a vice, Angel Niccolai, decidieron renunciar a sus candidaturas. En su lugar, el gobernador santiagueño puso a su esposa, Claudia Ledesma Abdala. El Frente Cívico eligió quien sería el aspirante vicegobernador a José Neder, el por entonces ministro de gobierno de la provincia. Otra vez, ninguno de los dos era candidato en esas elecciones.

Publicidad

De este modo, el escenario queda abierto, en San Juan queda a interpretación de los abogados de cada agrupación, aunque la decisión está en manos del Tribunal Electoral.