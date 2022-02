Antes de que asuma el nuevo Presidente en Chile, el gobierno argentino ya empezó a negociar por el Túnel de Agua Negra

Algunas semanas antes de que asuma el nuevo presidente de Chile, las autoridades nacionales comenzaron a dialogar con los funcionarios entrantes y ya le plantearon el interés argentino por avanzar con la obra del futuro Túnel de Agua Negra que servirá para conectar a ambas naciones.

La novedad fue confirmada por el ministro de Obras de la Nación, Gabriel Katopodis quien vino hoy a San Juan para participar del acto por el 90º aniversario de Vialidad Nacional.

En entrevista con Canal 13 de San Juan Katopodis explicó que se contactó telefónicamente con el futuro ministro de Obras de Chile y que le planteo la necesidad de trabajar en la conexión vial de ambas naciones. El funcionario nacional explicó que hay tres pasos de interés para Argentina entre las que se encuentra el Túnel de Agua Negra.

"Argentina sigue apostando al Túnel de Agua Negra sé que es una prioridad para San Juan, yo ya estuve en contacto con el ministro de Obra Pública de Chile, vamos a esperar que asuman que jure el ministro y seguramente vamos a estar haciendo una próxima reunión de trabajo, pero yo ya le mencioné que teníamos aquí en San Juan un punto de conexión entre los dos países un paso que nosotros queremos retomar", aseguró el funcionario nacional.

Katopodis llegó a San Juan para participar del festejo por el aniversario de Vialidad Nacional. Foto: Gentileza.

Katopodis explicó que en estos años no se pudo avanzar con el proyecto porque "había una decisión básicamente en el caso de Chile que no terminó de acompañar esta iniciativa y por cuestiones más burocráticas, pero me parece que hoy se allanan las posibilidades para que volvamos a retomar un diálogo para que construyamos una mesa de trabajo", opinó el funcionario.

El funcionario agregó que tras el diálogo con su par chileno observo que "estaba bien dispuesto le mencioné que había dos o tres proyectos viales de conectividad entre los dos países que teníamos que conversar". Luego el ministro argentino explicó que seguramente va a tener una reunión presencial. "Este fue un llamado mío para comunicarme con él y poner ya a disposición lo que va a ser una agenda de trabajo común", concluyó.

Las declaraciones de Katopodis en favor del Túnel de Agua Negra llegan después de que José Agustín Aguerre, representante del BID en la Argentina, expresó que “en la medida que haya voluntad de ambos países, el BID va a trabajar por el túnel”. De esta manera el representante de este organismo de crédito aseguró que sigue vigente la intención de financiar la obra binacional.