La Fiesta Nacional del Sol 2025 comienza a tomar forma y uno de los aspectos más esperados ya fue definido: el esquema de entradas. Según informó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, se mantendrá el mismo sistema que en la edición anterior, con dos modalidades principales.

Por un lado, habrá una entrada general que dará acceso al velódromo, los tres escenarios secundarios, la feria de sponsors y el sector gastronómico. Por otro, se pondrá a la venta una entrada diferenciada para el estadio, con otro valor y condiciones específicas, destinada al show central.

Publicidad

En cuanto a la comercialización, el funcionario adelantó que los tickets estarán disponibles muy pronto. El sistema de venta se realizará de manera online a través de la etiquetera oficial y también en forma presencial en las sucursales del Banco San Juan, entidad que además ofrecerá opciones de financiamiento con tarjetas de crédito. El objetivo, remarcaron desde el ministerio, es que el proceso de compra resulte ágil y accesible para el público local y para los visitantes de otras provincias.

La decisión de sostener este esquema busca ordenar el ingreso al predio y garantizar que los asistentes puedan disfrutar de todos los espacios de la fiesta, que incluirán espectáculos nacionales y locales en diferentes escenarios.

Publicidad

Mientras tanto, en la feria comercial ya se vendieron más de 60 de los 70 stands disponibles, lo que refleja un fuerte interés del sector privado. Romero destacó que estos aportes son fundamentales para financiar la grilla de artistas nacionales. Además, se anunció una mejora en la conectividad dentro del predio, con el fin de facilitar los pagos electrónicos a comerciantes y visitantes.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 también apunta a consolidar su proyección nacional. En un reciente lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires, se presentaron las novedades ante más de 20 embajadores, con especial énfasis en el fórum de negocios que se iniciará el próximo 19 de noviembre.