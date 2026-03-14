Apple prepara el iPhone 18 Pro: revolución interna y cámara variable

Apple proyecta el lanzamiento de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max para septiembre de 2026 junto a un modelo plegable, postergando el iPhone 18 estándar y la segunda generación del iPhone Air para la primavera de 2027.

Los nuevos Pro, que llegarán con iOS 27 tras la WWDC26, portarán el chip A20 Pro de 2 nanómetros de TSMC, un 15% más veloz y un 30% más eficiente que el A19 Pro. Este procesador utilizará tecnología WMCM para integrar 12 GB de RAM directamente en el wafer, optimizando el espacio interno para una batería que, en el modelo Max, alcanzará los 5.200 mAh, incrementando su peso a 240 gramos y su espesor a 8,8 mm. Aunque el coste del chip sube un 50%, Apple absorbería el gasto para mantener los precios desde los 1.319 euros para el Pro y 1.469 euros para el Pro Max.

La cámara principal incorporará apertura variable para control manual de luz y profundidad, una función que Samsung exploró en el Galaxy S9, además de un sensor apilado de tres capas y un teleobjetivo con teleconversor.

En conectividad, el módem C2 —sucesor de los chips C1 y C1X de los iPhone 16e y iPhone Air— permitirá 5G mmWave e internet satelital completo mediante el estándar NR NTN para aplicaciones como Mapas o Fotos. El diseño conservará estructuras de aluminio y pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas con un acabado trasero uniforme, descartando el Face ID bajo pantalla para esta edición y posiblemente incluyendo un color rojo.

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Esta información, reseñada en espacios como Applesfera TV y Xatakaletter, provoca debates donde ZirioZ indica que "suena a que va ser un grandioso iPhone" y nino asegura que "de hecho, será el mejor hasta la fecha", mientras Uti matiza que será así "si lo sabéis usar".

Sin embargo, zajaczkowski critica que "de verdad, ya cansa mucho que estéis sacando artículos de 'todo lo que creemos saber' de un producto cuyo ultimo modelo apenas se ha sacado al mercado.

Todo esto no hace mas que alimentar la cultura de 'recompensa facil' de esta sociedad; estar pensando en un movil nuevo cuando el actual apenas tiene unos meses es de estar enfermos". En sintonía, i_feo señala que "ultimamente por cada artículo minimamente interesante que hay en applesfera hay 20 que son de otras paginas 50 que son refritos y otoros tantos de recrodatorio de rumores".