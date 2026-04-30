En el marco de la puja política entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas por el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el secretario Administrativo Financiero, Ricardo Coca, aseguró que la Universidad Nacional de San Juan destinó 1.400 millones de pesos para distintas obras urgentes de infraestructura que debió solventar ante la inacción del Poder Ejecutivo. Por otro lado, tuvo que derivar 2.500 millones de pesos para becas que “el Gobierno llevó a su mínima expresión” y otros 1.800 millones para el Comedor Universitario.

En una entrevista que dio en Radio Universidad, Coca expuso la situación financiera de verdadera tensión que atraviesa la institución.

“Estamos tratando de cubrir cosas que antes cubría la Nación, como obras que el Gobierno abandonó. En el tema de la infraestructura universitaria nosotros hemos tenido que recoger el guante: el año pasado lo hicimos con la Escuela de Música y este año estamos colocando 1.400 millones de pesos para distintas obras que permiten mantener la infraestructura de la Universidad, para que no se vaya atrasando”, detalló el funcionario.

Además, aseguró que en “ciencia y técnica hay también un abandono notable de Nación”. En ese caso reveló que llegan 166 millones de pesos en presupuesto cuando la UNSJ eroga 1.200 millones de pesos.

Es decir que “todo el esfuerzo de ciencia y técnica lo hace la universidad” y “hay también un esfuerzo importante en el tema de las becas”. Por ejemplo, a las “becas Manuel Belgrano (incentivo económico para estudiantes de escasos recursos) el Gobierno las llevó a su mínima expresión”.

Ante ello, Coca afirmó que “la institución académica tuvo que destinar más de 2.500 millones para las becas. También lo hizo por el Comedor Universitario, con 1.800 millones para cubrir una beca tan importante que significa que los chicos tengan la posibilidad de quedarse a comer en la Universidad y permanecer todo el día en ella”.

Mientras los litigios en tribunales y las manifestaciones de repudio, asambleas y debates en los ámbitos académicos y espacios públicos, las comunidades universitarias de todo el país, aguardan por el 12 de mayo para emprender una nueva marcha federal en contra del ajuste presupuestario y de otras demandas sociales por las calles de las grandes capitales del territorio nacional.

