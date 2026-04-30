Javier Milei viajó a Mar del Plata exclusivamente para participar de los ejercicios navales de la Armada Argentina con la Armada Estadounidense. A través del decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente -sin autorización del Congreso de la Nación como dicta la Constitución Nacional- arribó a las aguas nacionales el portaviones nuclear estadounidense USS Nimitz.

Tropas de Estados Unidos, junto al Ministro de Defensa, Carlos Presti, y otros jefes militares, recibieron el arribo del presidente a la superficie de la nave a tomar fotografías.

Las acciones de están organizadas por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Según informó la Fuerza Armada Argentina, Milei y su comitiva fue recibido por el Comandante de la unidad de la Marina de Estados Unidos, Capitán Joseph J. Furco. Además, detallaron que “a bordo (del USS Nimitz) presenciarán una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk”.

El traslado del mandatario hasta el portaaviones se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del buque; su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.

El traslado del mandatario hasta el portaaviones se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del buque.

Las demostraciones aéreas son parte del ejercicio Passex 2026, que incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea.

Esta operación de sumisión y alineamiento automático del Gobierno es otro paso más de tantos para complacer a Estados Unidos.

Mieli habilitó el ingreso de las fuerzas armadas norteamericanas con el decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial. La Constitución nacional le confiere al Congreso el poder habilitar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, pero el Poder Ejecutivo recurrió a la vía excepcional del DNU argumentando la demora en el tratamiento.

Uno de los que viajó junto al presidente a sacarse fotos en una nave de guerra yanqui fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También fueron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.



