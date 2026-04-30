Un estudio científico determinó que algunas bolsitas de té pueden liberar hasta 11.600 millones de microplásticos en una sola taza al entrar en contacto con agua caliente, lo que encendió alertas sobre un hábito cotidiano de consumo.

La investigación señala que este fenómeno ocurre principalmente en saquitos fabricados con materiales sintéticos como nailon o tereftalato de polietileno (PET), que se degradan al exponerse a temperaturas cercanas a los 95 grados durante la infusión.

Además de los microplásticos, también se detectaron miles de millones de nanoplásticos, partículas aún más pequeñas capaces de interactuar con células del organismo, lo que abre interrogantes sobre sus posibles efectos a largo plazo.

Los científicos advierten que no todas las bolsitas generan el mismo nivel de contaminación. Las de formato piramidal o de malla plástica (comunes en productos “premium”) son las que más partículas liberan, mientras que las de papel o fibras naturales presentan menor riesgo.

Si bien el impacto directo en la salud humana todavía no está completamente demostrado, estudios experimentales mostraron que estas partículas pueden ingresar al organismo e incluso atravesar células, lo que mantiene abierta la investigación científica sobre sus consecuencias.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan optar por té en hebras con infusores metálicos o elegir bolsitas certificadas libres de plástico para reducir la exposición diaria a estos contaminantes invisibles. (