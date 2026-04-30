La Cámara de Diputados de San Juan instituyó el 2 de mayo como el Día Provincial de la Lucha contra el Bullying, con el objetivo de visibilizar y promover acciones de prevención frente al acoso escolar.

La iniciativa fue aprobada durante la Segunda Sesión del período ordinario, conducida de manera alternada por el vicegobernador Fabián Martín y el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo. En el inicio del encuentro legislativo, se realizó además un saludo institucional por el Día del Trabajador, dirigido al personal de la Cámara.

El proyecto contó con despacho favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura. Durante la sesión, el diputado Enzo Cornejo actuó como miembro informante y expuso los fundamentos de la iniciativa.

En ese marco, se detalló que el bullying se caracteriza por conductas agresivas, repetitivas, metódicas y sistemáticas en el tiempo. Estas pueden presentarse bajo distintas formas: agresiones físicas, verbales, psicológicas y exclusión social.

También se señaló que estas prácticas pueden darse de manera simultánea y generar consecuencias en la salud mental y emocional de niños y adolescentes, como ansiedad, depresión, baja autoestima y dificultades en la socialización.

El debate incluyó intervenciones de los legisladores Gabriel Sánchez, Mario Herrero, Fernanda Paredes y Alejandra Leonardo, quienes participaron del tratamiento del proyecto en el recinto.